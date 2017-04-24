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сегодня, 16:41 1

В Благовещенске открылась выставка, главными героями которой стали дети войны

В Благовещенске в Доме ремесел в преддверии Дня Победы открылась выставка «Детство, сгоревшее в огне». Познакомиться с экспозицией можно будет до 14 мая. Главными героями выставки стали реальные люди. Это амурчане, которым в годы войны было от 7 до 18 лет.

На выставке представлены исторические фотоколлажи, художественные и декоративно-прикладные работы, плакаты на тему событий Великой Отечественной войны, связанные со знаменательными датами и изображающие быт военных лет, а также отражающие жизнь и работу в тылу детей войны.

Отдельные фрагменты экспозиции посвящены пионерам – героям партизанского движения, маленьким труженикам тыла, несовершеннолетним узникам лагерей. На выставке также представлены интересные факты о кино и песнях военных лет.

Экспонаты выставки мастера собирали из разных источников, в том числе из личных вещей горожан, библиотек, сообщает городская мэрия.

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#жизнь #память

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