Амурчане смогут подавать свадебные заявления за год

Фото: prokazan.ru

Минкомсвязь РФ разработало проект поправок в Семейный кодекс, которые позволят бронировать день для свадебной регистрации в ЗАГСе за год. Об этом пишет «Российская газета».

Для этого мужчине и женщине нужно будет воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Мера позволит более гибко выбирать дату свадьбы. К примеру, можно будет пожениться на Красную горку – славянский праздник, считающийся одним из лучших дней для бракосочетания.

В настоящее время регистрация брака в большинстве случаев происходит через месяц после подачи заявления. И выбрать подходящую дату значительно сложнее.

В Минкомсвязи полагают, что такая мера, помимо прочего, будет стимулировать граждан активнее пользоваться электронными услугами.

«Регистрация заявлений будет дешевле для граждан нашей страны. Для сотрудников ЗАГСа плюс будет в том, что время на личный прием и обработку заявлений сократится», – отметил директор департамента развития электронного правительства Владимир Авербах.

Просмотров всего: 430

#жизнь #закон

распечатать

Александр Авдеев