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сегодня, 16:33 3

Амурчане смогут подавать свадебные заявления за год

Амурчане смогут подавать свадебные заявления за год
Фото: prokazan.ru

Минкомсвязь РФ разработало проект поправок в Семейный кодекс, которые позволят бронировать день для свадебной регистрации в ЗАГСе за год. Об этом пишет «Российская газета».

Для этого мужчине и женщине нужно будет воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Мера позволит более гибко выбирать дату свадьбы. К примеру, можно будет пожениться на Красную горку – славянский праздник, считающийся одним из лучших дней для бракосочетания.

В настоящее время регистрация брака в большинстве случаев происходит через месяц после подачи заявления. И выбрать подходящую дату значительно сложнее.

В Минкомсвязи полагают, что такая мера, помимо прочего, будет стимулировать граждан активнее пользоваться электронными услугами.

«Регистрация заявлений будет дешевле для граждан нашей страны. Для сотрудников ЗАГСа плюс будет в том, что время на личный прием и обработку заявлений сократится», – отметил директор департамента развития электронного правительства Владимир Авербах.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Сервелат

    Сервелат
    3 часа назад

    Еще бы за пятилетку подавали... Какой бред.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Пацаны, не женитесь!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    за год десять раз заберут заявление и десять раз принесут обратно.

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