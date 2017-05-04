В День Победы автобусы в Благовещенске изменят схему движения

В Благовещенске 9 мая в связи с празднованием Дня Победы будет ограничено движение по улице Ленина на определенных участках. Общественный транспорт временно изменит схему движения. Кроме того, после вечернего фейерверка городские автобусы развезут горожан.

С 08:00 до 15:00 будет перекрыта для движения транспорта улица Ленина на участке от Артиллерийской до Театральной. В это время 17 автобусных маршрутов изменят схему движения.

Автобус № 22: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина и далее по маршруту;

№ К: Артиллерийская – Зейская – Театральная – Ленина и далее по маршруту;

№ 11: Мухина – Зейская – Театральная – Ленина и далее по маршруту;

№ 2 (2а): 50-летия Октября – Зейская – Батарейная – Ленина – Артиллерийская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

№ 5: Ленина – Артиллерийская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

№ 7: Ленина (стадион «Амур») – Артиллерийская – Зейская – Пионерская и далее по маршруту;

№ 39: Артиллерийская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

№ 38: Ленина – Артиллерийская – Зейская – Калинина и далее по маршруту;

№ 12: Шевченко – Зейская и далее по маршруту;

№ 4, 9, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Театральная – Ленина и далее по маршруту;

№ 28: 50-летия Октября – Зейская – Театральная и далее по маршруту;

№ 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина и далее по маршруту.

С 07:00 до 15:00 в период закрытия движения по улице Ленина отправление автобусов по садовым маршрутам № 16с, 41с, 101 будет осуществляться от остановки, расположенной по улице Зейской на пересечении с Богдана Хмельницкого.

С 07:00 до 11:00 движение садовых автобусов № 16с, № 41с, № 101 будет осуществляться по схеме: Зейская – Артиллерийская – Ленина и далее по маршруту.

С 11:00 до 15:00 движение садовых автобусов № 16с, № 41с, № 101 будет осуществляться по схеме: Зейская – Комсомольская – Ленина и далее по маршруту.

С 11:00 до 15:00 будет перекрыта для движения транспортных средств улица Ленина на участке от Комсомольской до Театральной. Схема движения автобусов также изменится.

№ К, 11: Ленина – Комсомольская – Зейская – Театральная – Ленина и далее по маршруту;

№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Комсомольская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

№ 7: Ленина – Комсомольская – Зейская – Пионерская и далее по маршруту;

№ 38: Ленина – Комсомольская – Зейская – Калинина и далее по маршруту;

№ 12: Шевченко – Зейская и далее по маршруту;

№ 4, 9, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Театральная – Ленина и далее по маршруту;

№ 28: 50-летия Октября – Зейская – Театральная и далее по маршруту;

№ 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина и далее по маршруту.

С 15:00 до 22:30 будет перекрыта для движения транспортных средств улица Ленина на участке от Пионерской до Шимановского. 16 автобусов изменят схему движения.

№ 22: Ленина – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Шевченко – Ленина и далее по маршруту;

№ 11, К: Ленина – Шевченко – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Шевченко – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

№ 7: Ленина – Шевченко – Зейская – Пионерская и далее по маршруту;

№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

№ 12: Шевченко – Зейская – Чайковского – Ленина и далее по маршруту.

№ 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Шевченко – Ленина и далее по маршруту.

Праздничный фейерверк на площади имени Ленина состоится в 21:50. К 21:30 автобусы № 1, 2, 4, 5(101), 7, 9, 13, 19, 20(15), 24, 26, 30, 39, 44 будут стоять на улице 50-летия Октября на участке от улицы Ленина до Зейской.

Автобусы № К, 11, 12, 22 будут ждать горожан на нечетной стороне улицы Ленина на участке от Шевченко до Пионерской. Автобусы № К, 31 – на четной стороне улицы Ленина на участке от Шимановского до Трудовой, сообщает городская мэрия.

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#праздники #транспорт

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Екатерина PL