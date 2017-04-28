Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов долларов компенсации женщине, заболевшей раком

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Всемирно известную американскую компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 110 миллионов долларов в качестве компенсации жительнице штата Вирджиния, заболевшей раком после использования продукции компании с содержанием талька. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Соответствующий приговор вынес в четверг, 4 мая, суд города Сент-Луис (штат Миссури). Как заявила истица, она использовала присыпку с тальком производства J&J ежедневно на протяжении 40 лет. Пять лет назад у потерпевшей был диагностирован рак яичников, который вскоре распространился на печень. Сейчас женщина борется со страшным заболеванием, проходя курс химиотерапии.

В свою очередь, представители Johnson & Johnson заявили, что сочувствуют заболевшей женщине, но решение суда будут непременно обжаловать, поскольку уверены в безопасности своей продукции.

Отмечается, что сумма 110 миллионов стала рекордной среди компенсаций, запрашиваемых у компании по 2 400 подобным искам в суде Сент-Луиса.

Ранее компанию Johnson & Johnson уже признавали виновной в мошенничестве и сокрытии информации о том, что её продукция может угрожать здоровью. Так, в феврале прошлого года суд Сент-Луиса обязал J&J выплатить 72 миллиона долларов в качестве штрафа и компенсации семье скончавшейся от рака яичников 62-летней Жаклин Фокс. В мае того же года другой суд штата Миссури присудил 55 миллионов долларов в качестве компенсации женщине, также заболевшей раком яичников после использования продукции компании.

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Алексей Воскобойников