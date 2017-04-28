Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:12 1

Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов долларов компенсации женщине, заболевшей раком

Johnson & Johnson выплатит 110 миллионов долларов компенсации женщине, заболевшей раком
Фото: qtxasset.com

Всемирно известную американскую компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 110 миллионов долларов в качестве компенсации жительнице штата Вирджиния, заболевшей раком после использования продукции компании с содержанием талька. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Соответствующий приговор вынес в четверг, 4 мая, суд города Сент-Луис (штат Миссури). Как заявила истица, она использовала присыпку с тальком производства J&J ежедневно на протяжении 40 лет. Пять лет назад у потерпевшей был диагностирован рак яичников, который вскоре распространился на печень. Сейчас женщина борется со страшным заболеванием, проходя курс химиотерапии.

В свою очередь, представители Johnson & Johnson заявили, что сочувствуют заболевшей женщине, но решение суда будут непременно обжаловать, поскольку уверены в безопасности своей продукции.

Отмечается, что сумма 110 миллионов стала рекордной среди компенсаций, запрашиваемых у компании по 2 400 подобным искам в суде Сент-Луиса.

Ранее компанию Johnson & Johnson уже признавали виновной в мошенничестве и сокрытии информации о том, что её продукция может угрожать здоровью. Так, в феврале прошлого года суд Сент-Луиса обязал J&J выплатить 72 миллиона долларов в качестве штрафа и компенсации семье скончавшейся от рака яичников 62-летней Жаклин Фокс. В мае того же года другой суд штата Миссури присудил 55 миллионов долларов в качестве компенсации женщине, также заболевшей раком яичников после использования продукции компании.

Просмотров всего: 328

#здоровье #происшествия #суды #США

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    35 лет взрослому человеку требовалось использовать присыпку, о да, она была совершенно здорова и заболела от присыпочки через 35 лет использования. Типичное быдло нашло крайних.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Авиарейс на Москву авиакомпании «Икар» 7 мая отменили
Происшествия 4

В Благовещенске хозяева слетевшей крыши не хотят платить за разрушенный сарай
В России и мире

В Сомали спецслужбы застрелили министра, перепутав его с вооружённым исламистом
Происшествия 8

В центре Благовещенска сносят кафе