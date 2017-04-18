В центре Благовещенска сносят кафе

В пятницу, 5 мая, в самом центре Благовещенска на улице Ленина начался демонтаж незаконно построенного кафе. Как сообщало ИА «Амур.инфо», судебные приставы вскрыли его еще 18 апреля, но представитель собственника попросил отсрочку в две недели, чтобы самостоятельно вывезти вещи и разобрать строение.

Кафе располагается на улице Ленина между Шевченко и Пионерской. С одной стороны от него находится двухэтажное здание с заведениями общепита, с другой – жилой дом. Именно жильцы этого дома и являются взыскателями по делу.

Они потребовали снести строение, которое, по их мнению, воздвигли незаконно. Горожане обратились в суд, который принял сторону истцов: кафе признали незаконным и постановили снести.

«18 апреля судебные приставы и сотрудники специальной организации прибыли на место, вскрыли дверь. Но тогда появился представитель собственника кафе, который попросил дать отсрочку для того, чтобы самостоятельно забрать всё имущество, – пояснила пресс-секретарь амурского управления службы судебных приставов Елена Пациора. – Но он этого не сделал. Поэтому вчера работники специальной организации вывезли всё имущество, а сегодня – демонтируют само строение. Теперь собственник должен оплатить затраты фирмы. В противном случае описанное и вывезенное имущество будет реализовано в счет долга».

Спорная территория, на котором стояло кафе, теперь относится к многоквартирному жилому дому.

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Василий Кленин