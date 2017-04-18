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сегодня, 16:08 8

В центре Благовещенска сносят кафе

В центре Благовещенска сносят кафе

В пятницу, 5 мая, в самом центре Благовещенска на улице Ленина начался демонтаж незаконно построенного кафе. Как сообщало ИА «Амур.инфо», судебные приставы вскрыли его еще 18 апреля, но представитель собственника попросил отсрочку в две недели, чтобы самостоятельно вывезти вещи и разобрать строение.

Кафе располагается на улице Ленина между Шевченко и Пионерской. С одной стороны от него находится двухэтажное здание с заведениями общепита, с другой – жилой дом. Именно жильцы этого дома и являются взыскателями по делу.

Они потребовали снести строение, которое, по их мнению, воздвигли незаконно. Горожане обратились в суд, который принял сторону истцов: кафе признали незаконным и постановили снести.

«18 апреля судебные приставы и сотрудники специальной организации прибыли на место, вскрыли дверь. Но тогда появился представитель собственника кафе, который попросил дать отсрочку для того, чтобы самостоятельно забрать всё имущество, – пояснила пресс-секретарь амурского управления службы судебных приставов Елена Пациора. – Но он этого не сделал. Поэтому вчера работники специальной организации вывезли всё имущество, а сегодня – демонтируют само строение. Теперь собственник должен оплатить затраты фирмы. В противном случае описанное и вывезенное имущество будет реализовано в счет долга».

Спорная территория, на котором стояло кафе, теперь относится к многоквартирному жилому дому.

Просмотров всего: 3432

#ЖКХ #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Там киоск сначала стоял..На глазах у жителей построили капитальное здание. Ляшко разрешение давал? Колядин?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Я бы мангальчик и холодильничек пивной приобрел бы себе в гаражик. Мангал добротный.

  • Кварц

    Кварц
    4 часа назад

    Давно пора. Есть еще один гаражик в микрорайоне капитальный, добротный, с крепкими воротами. Решением горсуда от 12.04.2016 по делу №2-4196/16 надо было его снести.

    Наши судебные приставы уже год не могут исполнить решения суда. Производство-то они возбудили №12163/16/2805-ИП, но исполнять не торопятся. Наверное, очень крепкий Бетон, раз третий год не могут снести.

  • Елена2

    Елена2
    3 часа назад

    Жильцов этого дома поздравляю !!! Наконец то справедливость восторжествовала

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Теперь там на законных основаниях воздвигнут пивнушку. Жильцов этого дома поздравляю!!! Теперь не придётся далеко бегать за пивом.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Скорее всего жильцы бабушки пенсионерки и не от большого ума, но с большими амбициями и огромным чувством справедливости решили так сказать убрать кафе, но, как показывает практика, "лучше бы было как раньше", теперь там возможно организуют уже на законных основаниях то, от чего "запоют" жалобщики.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Предполагаю, что там будет пиццерия от Швейка. Летний вариант.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    TуманТеперь там на законных основаниях воздвигнут пивнушку. Жильцов этого дома поздравляю!!! Теперь не придётся далеко бегать за пивом.


    Абрамов расширяется?

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