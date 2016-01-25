Приходу песчаной бури в Амурскую область поспособствовало уничтожение лесов

Ежегодные пожары, уничтожающие леса, поспособствовали тому, что до Амурской области стали доходить песчаные бури. Об этом рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. По словам синоптика, ветер с частицами песка и пыли становится нечем удерживать, поэтому он перемещается на такие большие расстояния.

«Возможно, так далеко песчаные бури раньше не доходили. Но, учитывая ежегодные пожары, уничтожение леса, они стали доходить, потому что одна из защит от ветра с песком – это деревья. Когда огромные массы песка поднимаются ветром, горизонтальная протяженность, охваченная пыльной бурей, распространяется от нескольких сотен метров до тысячи километров. И сама запыленность атмосферы по вертикали может колебаться от 1-2 метров до 6-7 километров. Поэтому бури могут заходить так далеко», – рассказала Елена Печкина.

По словам синоптика, жителям Амурской области не привыкать видеть грязные дожди и коричневый снег. «Раз в два-три года это обязательно происходит. Учитывая то, что мы граничим с Китаем, а для них это частое явление, это неудивительно. Кстати, в Китае это явление даже имеет название – черные и желтые песчаные пыльные бури, желтый и черный ветер», – добавила синоптик.

Но дошедшая до Приамурья в этом году песчаная буря – не самое страшное явление, которое помнят амурчане. 16 лет назад область видела явление хуже. 6 апреля 2001 года в Монголии образовался мощный атмосферный циклон, в его циркуляции были юго-западные ветры. Поверхность почвы освободилась от снега, была лишена растительности, сильный ветер поднял частицы почвы и направился в сторону Амурской области. Синоптики называют это глубоким сухим циклоном.

«7 апреля он достиг Амурской области, и после полудня Благовещенск окрасился в желтый цвет. Весь небосклон был затянут плотной желто-коричневой пеленой, на тот момент скорость ветра была порядка 12-17 метров в секунду. Было гораздо серьезнее, чем сейчас, зрительно все это, конечно, выглядело страшнее, чем в этом году. 8 апреля циклон сместился в Хабаровский край, ветер потерял свою силу, и пыль осела», – сказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Кстати, примерно за год до этого, в 2000 году, в апреле, образовалась еще одна песчаная буря в районе пустыни Гоби, которая также направилась в сторону Дальнего Востока. Правда, тогда она миновала Приамурье и накрыла Приморский и Хабаровский края.

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Екатерина PL