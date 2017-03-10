В Благовещенске сняли на видео противостояние полицейских и нарушителя

Жители Благовещенска сняли на видео своеобразное противостояние инспекторов ДПС и водителя-нарушителя. Ролик появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как автолюбителя принуждают остановиться и сдаться. Машина стражей порядка при этом находится на встречной полосе дороги. Нарушитель же выполнить требования не торопится.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что инцидент произошел 4 мая по улице Ленина.

«Гражданин не выполнил требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Полицейские приняли решение перегородить путь, чтобы данный водитель не скрылся во дворах. В итоге гражданин был задержан, на него составлены два административных протокола», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

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Александр Авдеев