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сегодня, 15:01 0

Ветер повалил водонапорную башню в Поярково

В четверг, 4 мая, в селе Поярково Михайловского района сильный порыв ветра повалил местную водонапорную башню. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Башня обеспечивала водоснабжением школу № 2, котельную «Юбилейная», а также 37 частных домов. Потребители были переключены на резервный источник подачи воды.

Разбираться в ситуации будет специальная комиссия.

Как сообщало Амур.инфо, 3 и 4 мая в Амурской области было объявлено штормовое предупреждение. В Благовещенске со строящегося дома ветром сорвало кровлю. Конструкция весом в несколько тонн приземлилась на сарай соседей.

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#погода #происшествия

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