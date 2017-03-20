Ким Чен Ын приказал своей армии быть готовой сломать вражеский хребет

Фото: ichef.bbci.co.uk

«Сломать вражеский хребет по первой же команде» – такой приказ отдал лидер КНДР Ким Чен Ын военнослужащим артиллерийского подразделения на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Он заявил, что элитные артиллерийские подразделение Корейской народной Армии, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде», – сообщило агентство.

Свое заявление северокорейский лидер сделал во время посещения артиллерийских подразделений вооружённых сил, расположенных неподалёку от южнокорейской морской границы. Ким Чен Ын побывал на островах Жёлтого моря Мудо и Чанджэдо.

Находясь на последнем, он осмотрел из наблюдательного пункта южнокорейский остров Йонпхендо и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам в соседнем государстве.

В четверг, 4 мая, глава Командования спецоперациями вооружённых сил США генерал Рэймонд Томас заявил, что Пхеньян стал представлять глобальную угрозу из-за стремления к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Просмотров всего: 54

#военные #политика

распечатать

Алексей Воскобойников