Администрация Сковородина: двор многоэтажки топит из-за перемерзания водопропускной трубы

Администрация города Сковородино ответила на запрос редакции Амур.инфо по поводу затопления двора дома № 6 по улице Красноармейской. По словам властей, водопропускная труба, в которую должны уходить талые и дождевые воды, не функционирует из-за перемерзания зимой.

Как сообщалось ранее, в Сковородине каждый год топит двор многоэтажки по адресу: улица Красноармейская, 6. Труба, по которой должна уходить талая и дождевая вода, не справляется со своей работой. Откачка воды спасает ненадолго – до следующих дождей.

Как следует из ответа городской администрации, затопление двора дома № 6 по улице Красноармейской талыми водами произошло в результате нарушения водопропускной способности дренажной трубы по улице 60-летия СССР между домами № 6 и № 8. «Осенью 2016 года были произведены работы по очистке водосточных канав водопропускных устройств, в том числе водопропускной трубы возле дома № 6. Водопропускная труба возле дома № 6 не функционирует в связи с перемерзанием, произошедшем в результате постепенного заполнения трубы льдом в зимний период», – сообщают местные власти.

Также по информации администрации города, с 19 апреля по 24 апреля перемерзание водопропускной трубы было устранено. 24 и 25 апреля талые воды, скопившиеся перед домом № 6, откачали.

Помочь решить проблему может программа «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в муниципальном образовании г. Скоровродино на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2016. По этой программе «предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение затопления жилых домов и придворовых территорий, в ходе выполнения которой администрацией города будут осуществлены работы по восстановлению водоотводов».

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#ЖКХ #Сковородино

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Екатерина PL