Молодежное движение поставило спектакль о блокадниках
Спектакль «Листая страницы блокадных дневников» по мотивам книги Марины Каретниковой «Тайна силы в немощи» поставили общественники. Постановку они покажут в областной филармонии.
Для движения «Дрим Тим» это первый театральный опыт. Спектакль решили поставить в преддверии Дня Победы. Жизнь героев военного времени на сцене покажут глазами маленькой девочки Марины Каретниковой. Организаторы надеются, что постановка погрузит зрителя в атмосферу тех времен и событий и позволит ощутить и пережить то, что переживали люди, выживая в блокадном Ленинграде.
Вход на спектакль для зрителей свободный.
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