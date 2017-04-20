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сегодня, 14:31 0

Молодежное движение поставило спектакль о блокадниках

Молодежное движение поставило спектакль о блокадниках
Фото: yarodom.livejournal.com

Спектакль «Листая страницы блокадных дневников» по мотивам книги Марины Каретниковой «Тайна силы в немощи» поставили общественники. Постановку они покажут в областной филармонии.

Для движения «Дрим Тим» это первый театральный опыт. Спектакль решили поставить в преддверии Дня Победы. Жизнь героев военного времени на сцене покажут глазами маленькой девочки Марины Каретниковой. Организаторы надеются, что постановка погрузит зрителя в атмосферу тех времен и событий и позволит ощутить и пережить то, что переживали люди, выживая в блокадном Ленинграде.

Вход на спектакль для зрителей свободный.

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#ЖЗЛ #концерты #культура #память #праздники #студенты

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