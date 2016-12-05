В Магдагачи налетчики ограбили ювелирный магазин (видео)

Во вторник, 2 мая, в поселке Магдагачи трое налетчиков ограбили один из магазинов ювелирных изделий. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Ограбление произошло в дневное время, около 13:00. Сначала в магазин зашли двое мужчин в масках, позже к ним присоединился еще один. Все случилось за несколько минут. Посетителей в тот момент внутри не было.

«В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к совершению данного преступления», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Видео: vk.com/pablikmagdagachi.

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Александр Авдеев