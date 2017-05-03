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сегодня, 14:13 0

Похолодает: прогноз погоды в Амурской области на 6 мая

Похолодает: прогноз погоды в Амурской области на 6 мая
Фото: instagram

В Амурской области 6 мая будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки, в отдельных районах – сильные. Местами возможны грозы.

Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду, местами ускоряясь до 18-23 метров в секунду. Температура составит 9…14 градусов тепла, местами – около плюс 5.

В Благовещенске в этот день будет облачно, ожидается дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду, усиливаясь до 18-23 метров в секунду. Термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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