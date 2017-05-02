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сегодня, 14:04 0

На заседании Госсовета Путин озвучил требование продолжить переселение из ветхого жилья

На заседании Госсовета Путин озвучил требование продолжить переселение из ветхого жилья
Фото: amurobl.ru

На заседании Госсовета РФ, где присутствовал губернатор Амурской области, президент Владимир Путин поручил разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный период было предложено продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.

«Самое главное – программа по переселению граждан из аварийного жилья будет продолжена. Уже дано соответствующее поручение сформировать законодательный акт о работе в рамках программы переселения. Очень важный вопрос, на который стоит обратить внимание: там, где по разным причинам идет отставание в реализации программы, дано указание не гнаться за сроками исполнения. Так как может потеряться смысл самой программы – могут возникнуть случаи предоставления жилья ненадлежащего качества либо предоставления жилья, которое в скором времени может стать аварийным», – сказал Александр Козлов.

В своём выступлении министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень отметил, что в рамках подготовки к заседанию Госсовета и комиссии рабочая группа под руководством главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева выработала ряд мер по запуску постоянно действующих механизмов расселения из аварийного жилья. Активное участие в работе этой группы принимал Александр Козлов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы считаем предложения рабочей группы обоснованными, актуальными и готовы их досконально проработать», – сказал Михаил Мень.

Еще одним значимым вопросом стало предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ.

Президент отметил, что необходимо создать условия, при которых граждане смогут обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации.

«Нужно обратить внимание на мотивацию сотрудников МФЦ региона, которые осуществляют прием документов. Это специалисты, которые работают непосредственно с людьми, и их заработная плата должна быть на достойном уровне. Данный вопрос будет поставлен на особый контроль. Также на Госсовете обсуждалось и финансирование МФЦ. Центры требуют дополнительных финансовых вливаний. Возможными источниками были названы услуги, которые оказывает Росреестр через МФЦ. Они, к сожалению, не распределяются регионом, в свою очередь их можно привлечь в бюджеты регионов и направить, в том числе, на мотивацию работы сотрудников МФЦ», – сказал Александр Козлов.

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#ЖКХ #российская власть #строительство

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