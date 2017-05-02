На заседании Госсовета Путин озвучил требование продолжить переселение из ветхого жилья
На заседании Госсовета РФ, где присутствовал губернатор Амурской области, президент Владимир Путин поручил разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный период было предложено продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.
«Самое главное – программа по переселению граждан из аварийного жилья будет продолжена. Уже дано соответствующее поручение сформировать законодательный акт о работе в рамках программы переселения. Очень важный вопрос, на который стоит обратить внимание: там, где по разным причинам идет отставание в реализации программы, дано указание не гнаться за сроками исполнения. Так как может потеряться смысл самой программы – могут возникнуть случаи предоставления жилья ненадлежащего качества либо предоставления жилья, которое в скором времени может стать аварийным», – сказал Александр Козлов.
В своём выступлении министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень отметил, что в рамках подготовки к заседанию Госсовета и комиссии рабочая группа под руководством главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева выработала ряд мер по запуску постоянно действующих механизмов расселения из аварийного жилья. Активное участие в работе этой группы принимал Александр Козлов, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Мы считаем предложения рабочей группы обоснованными, актуальными и готовы их досконально проработать», – сказал Михаил Мень.
Еще одним значимым вопросом стало предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ.
Президент отметил, что необходимо создать условия, при которых граждане смогут обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации.
«Нужно обратить внимание на мотивацию сотрудников МФЦ региона, которые осуществляют прием документов. Это специалисты, которые работают непосредственно с людьми, и их заработная плата должна быть на достойном уровне. Данный вопрос будет поставлен на особый контроль. Также на Госсовете обсуждалось и финансирование МФЦ. Центры требуют дополнительных финансовых вливаний. Возможными источниками были названы услуги, которые оказывает Росреестр через МФЦ. Они, к сожалению, не распределяются регионом, в свою очередь их можно привлечь в бюджеты регионов и направить, в том числе, на мотивацию работы сотрудников МФЦ», – сказал Александр Козлов.
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