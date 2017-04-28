Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:48 0

Около Ниццы найдена неразорвавшаяся 250-килограммовая бомба

Около Ниццы найдена неразорвавшаяся 250-килограммовая бомба
Фото: ren.tv

Бомба весом в четверть тонны обнаружена в минувший четверг, 4 мая, в 50 метрах от Английской набережной во французской Ницце. Как только стало известно о страшной находке, всех посетителей близлежащего пляжа в срочном порядке эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nice-Matin.

По информации издания, 250-килограммовый снаряд разглядел на дне местный ныряльщик, который заявил о находке в морскую префектуру. Из соображений безопасности в радиусе ста метров было запрещено судоходство.

Бомбу, которая, по всей вероятности, покоилась в море со времён Второй мировой войны, исследовали аквалангисты. По предварительным данным, снаряд длиной 110 сантиметров и диаметром 40 сантиметров может содержать до 130 килограммов взрывчатого вещества. Сотрудники морской префектуры продолжают обследовать смертельно опасный снаряд для того, чтобы определить оптимальный способ его обезвреживания.

Просмотров всего: 64

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске сняли на видео противостояние полицейских и нарушителя
Происшествия

Ветер повалил водонапорную башню в Поярково

сегодня, 15:01
Происшествия 3

В Магдагачи налетчики ограбили ювелирный магазин (видео)
Происшествия

Американцев снова обеспокоили российские ракетоносцы возле Аляски