Около Ниццы найдена неразорвавшаяся 250-килограммовая бомба

Фото: ren.tv

Бомба весом в четверть тонны обнаружена в минувший четверг, 4 мая, в 50 метрах от Английской набережной во французской Ницце. Как только стало известно о страшной находке, всех посетителей близлежащего пляжа в срочном порядке эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nice-Matin.

По информации издания, 250-килограммовый снаряд разглядел на дне местный ныряльщик, который заявил о находке в морскую префектуру. Из соображений безопасности в радиусе ста метров было запрещено судоходство.

Бомбу, которая, по всей вероятности, покоилась в море со времён Второй мировой войны, исследовали аквалангисты. По предварительным данным, снаряд длиной 110 сантиметров и диаметром 40 сантиметров может содержать до 130 килограммов взрывчатого вещества. Сотрудники морской префектуры продолжают обследовать смертельно опасный снаряд для того, чтобы определить оптимальный способ его обезвреживания.

Просмотров всего: 64

#происшествия

распечатать

Алексей Воскобойников