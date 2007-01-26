Ярмарки выходного дня стартуют в Благовещенске 15 июля

В этом году сельскохозяйственные ярмарки выходного дня начнут работу на площади имени Ленина в Благовещенске 15 июля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области. Этот сезон для ярмарок будет седьмым.

Режим работы пока не утвержден, это должно произойти до 16 мая. С 1 июня начнется прием заявок от участников.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске в этом году сезон ярмарочной торговли стартует 13 мая. Ярмарка в городе расположится на территории автостоянки у здания администрации. Продавать и приобретать продукцию белогорцы смогут с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям.

В 2016 году сельскохозяйственные ярмарки в Благовещенске начали свою работу 23 июля.

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#сельское хозяйство #торговля

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Александр Авдеев