Американцев снова обеспокоили российские ракетоносцы возле Аляски

Фото: ria.ru

В четверг, 4 мая, американские СМИ выказали обеспокоенность тем, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей вошли в зону опознавания ПВО США в районе Аляски. Для их сопровождения американские военные направили истребители F-22. Российская сторона уточнила, что самолеты летели над нейтральными водами Тихого океана и не нарушили международные правила, сообщают «Известия».

«4 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС Дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов», – сказали в департаменте информации военного ведомства.

Российские военные заявили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

«Летчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов», – заявили в Минобороны РФ.

В пресс-службе ВВО корреспонденту ИА «Амур.инфо» не смогли уточнить, были ли это стратегические бомбардировщики с военной базы Украинка, которая располагается в Амурской области. Однако похожая ситуация произошла в районе Аляски в середине апреля. Там также фигурировали два бомбардировщика Ту-95МС, которые базировались как раз на Украинке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка провели воздушное патрулирование через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов. Самолеты пролетели около 5 000 километров более чем за семь часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождали истребители F-22 ВВС США в течение 27 минут.

Просмотров всего: 293

#военные #происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин