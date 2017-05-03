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Митинги в преддверии 9 Мая в Приамурье начались с Белогорья

Митинги в преддверии 9 Мая в Приамурье начались с Белогорья
Фото: amurobl.ru

В пятницу, 5 мая, в Амурской области начались торжественные митинги в преддверии празднования Дня Победы. Первыми в регионе почтили память героев жители села Белогорье.

На фронт в 1941 году ушли 39 белогорьевцев. Из них 16 так и не вернулись домой. Вспомнить подвиг своих земляков на митинге у мемориала Скорбящей матери утром собрались около 150 человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На следующий день, 6 мая, митинги пройдут в поселке Аэропорт и селе Садовом, 7-го числа – в селе Грибское и поселке Моховая Падь. 8 мая на митинги соберутся жители сел Ровное, Кантон-Коммуна, Новинка, Егорьевка, Новотроицкое и Овсянка. В Благовещенске, Свободном, Белогорске, Шимановске и Зее, а также в остальных муниципальных образованиях области массовые торжества пройдут 9 Мая.

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#праздники

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