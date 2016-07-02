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сегодня, 12:50 0

Более 5 тысяч мешков с песком уложили для защиты от паводка Острова Старица

Более 5 тысяч мешков с песком уложили для защиты от паводка Острова Старица
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Пожарные и спасатели Приамурья ведут работы по укреплению береговой линии реки Томь. К настоящему времени они уложили уже более 5 тысяч новых мешков с песком, чтобы защитить от возможного паводка поселок Остров Старица.

До завершения всех работ осталось несколько дней. После этого спасатели и пожарные вернутся в места постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«В прошлом году, когда возникла угроза подтопления поселка, в работах по укреплению дамбы были задействованы пожарные города Белогорска, аэромобильная группировка Главного управления, прибывшая в Белогорск из Благовещенска, военнослужащие 35-й Армии, специалисты учреждений города и области. Работала тяжелая техника, – отметил начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин. – Работы велись в круглосуточном режиме. Чтобы не было повторения прошлого года, принято решение выполнить превентивные мероприятия уже сейчас».

О предстоящей поездке амурских спасателей к Острову Старица сообщалось 1 мая. В 2017 году берегоукрепление в этом районе будет комплексным. Министерство природных ресурсов Амурской области ищет подрядчика, который займется обследованием территорий Белогорска, Белогорского и Серышевского районов, которые может затопить.

Территории возле реки Томь периодически страдают от паводков. Так, в 2016 году в Белогорске вводился режим ЧС из-за подтопления нескольких домов, участков и дач. Пострадавшим от паводка людям оказывали материальную помощь.

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#Белогорск #МЧС #наводнение

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