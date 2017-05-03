День Победы, «Тропами истории», открытие автосезона: выходные в Благовещенске

Фото: www.livekuban.ru

Благовещенцев ждут сразу четыре выходных дня – с 6 по 9 мая. В эти дни в городе пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы – шествия, акции, возложения цветов, выставки и другое. Также в областном центре проведут много различных соревнований. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в грядущие выходные.

Суббота, 6 мая

На крытом катке стадиона «Спартак» пройдут игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. Игры проведут 6 и 7 мая. 6-го – начало в 10:00 и 11:30.

Помимо этого, в городе состоится открытый турнир по городошному спорту в честь Тырышкина. Место проведения – городошная площадка стадиона «Амур». Начало в 10:00.

Дом ремесел приглашает на мастер-классы. В 10:00 начнутся мастер-классы по изготовлению народной куклы и по работе с глиной, а в 12:00 – мастер-класс в технике бисероплетение.

В поселке аэропорта в 10:00 и в селе Садовое в 12:00 пройдут митинги «Помнить будем вечно» и церемонии возложения цветов.

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Небывальщина, или Забавные потешки». А театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Брачный договор».

На стадионах «Спартак» и «Юность» пройдут турниры в рамках традиционного зимне-весеннего первенства города Благовещенска по футболу «Подснежник». На стадионе «Юность» в 11:00 сыграют команды «Свободный» и «Благовещенск-В»; в 13:00 – «Дорожник» и «2ГИС». На стадион «Спартак» в 15:00 начнется игра между командами «Атлетик» и «Амур 2000».

В спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство клуба «Витязь» по самбо, посвященное 20-летию образования клуба. В мероприятии примут участие более 200 спортсменов из Забайкальского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), а также спортсмены из городов и районов Амурской области. Первенство будет длиться два дня – 6 и 7 мая. 6 мая с 10:00 до 13:00 пройдут предварительные соревнования в категориях: юноши 2006-2008 годов рождения и старшие юноши 2000-2002 годов рождения. Торжественное открытие мероприятия намечено на 13:00, а в 13:40 – старт соревнований.

В 14:00 в отделении ОКЦ «Меридиан» по адресу: улица Калинина, 82/2, начнется праздничная программа, посвящённая Дню Победы.

Клуб ролевого исторического моделирования «Дружина» Городского дома культуры проводит VI фестиваль исторического боя «Тропами истории». Он продлится два дня. Старт фестивалю будет дан 6 мая. В 15:00 начнутся массовые народные забавы, а с 17:00 бойцы благовещенского клуба «Ясень» сразятся в раннесредневековом турнире. Также зрителей ждут концертная программа фолк-группы и исторические танцы, а завершится всё красочным фаер-шоу от профессионалов команды DeLight. Праздник пройдет в Горпарке областного центре в «Усть-Зейской слободе»

6 мая откроется сезон пляжного волейбола «Лето молодых». Мероприятие пройдет на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха. Участие в соревнованиях по пляжному волейболу может принять любой желающий, количество участников команды – 2 человека, жеребьевка на месте. Начало соревнований в 17:00.

С 17:00 до 21:00 на набережной состоятся мероприятия в рамках проекта «Культурный город на набережной».

Воскресенье, 7 мая

В Горпарке состоится второй день фестиваля исторического боя «Тропами истории», который проводит клуб ролевого исторического моделирования «Дружина». 7 мая с 10:00 начнутся профессиональные бои и турнир по номинациям «Щит-меч», «Полуторные мечи». Также организаторы подведут итоги фестиваля, объявят и наградят победителей.

На стадионе «Спартак» пройдут турниры в рамках традиционного зимне-весеннего первенства города Благовещенска по футболу на приз «Подснежник». В 10:00 сыграют команды «Метеор» и «Юность»; в 12:00 – «Благовещенск» и «Динамо»; в 14.00 состоится церемония награждения.

Также 7 мая в спорткомплексе «Юность» пройдет второй день открытого первенства АООО СК СИД «Витязь» по самбо. В 10:00 начнутся предварительные, полуфинальные и финальные соревнования в категориях юноши 2003-2005 годов рождения и молодежь до 23 лет.

Кроме того, 7 мая продолжится открытый турнир по городошному спорту в честь Тырышкина. Он начнется в 10:00 на городошной площадке стадиона «Амур».

В театре кукол в 11:00 покажут спектакль «Любознательный слонёнок», а в театре драмы в 12:00 и 18:00 можно посмотреть комедию в двух действиях «Любовь и голуби».

Дом ремесел приглашает в 11:00 на мастер-класс в технике бисероплетение, в 14:00 – на мастер-класс по работе с глиной.

В 12:00 в Моховой Пади на территории около памятника героям-танкистам состоится митинг, посвящённый 72-летней дате со Дня Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Также в 12:00 на картодроме состоится открытие автосезона, на котором соберутся более 50 автоклубов.

В 16:00 начнется детская спартакиада по ОФП – кендо. Место проведения – лицей № 11.

На крытом катке стадиона «Спартак» продолжатся игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. 7 мая игры состоятся в 17:30, 19:00 и 22:15.

С 17:00 до 21:00 пройдут различные мероприятия в рамках проекта «Культурный город на набережной».

Понедельник, 8 мая

С 09:00 до 12:00 состоится акция «Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Площадь Победы.

С 10:00 до 23:00 на площади имени Ленина будет работать выставка военной техники.

В 11:00 на площади Победы уже в третий раз пройдет патриотическая акция «Вальс Победы». К участию приглашаются все жители города Благовещенска, умеющие танцевать вальс. Одежда в стиле военных лет приветствуется.

В ОКЦ пройдет концерт Ани Лорак. Певица выступит с шоу «Каролина». Начало в 19:00.

В парке Дружбы с 17:00 до 19:00 проведут акцию-концерт «России сердце не забудет».

Вторник, 9 мая

На площади Ленина с 08:00 до 23:00 организуют выставку военной техники.

С 09:00 до 12:00 на площади Победы. проведут акцию «Вахта памяти» – дежурство почетного караула у памятника воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

С 10:00 до 11:00 состоится прохождение войск Благовещенского гарнизона торжественным маршем по площади Ленина и десантирование парашютистов на «Золотой миле».

В 11:30 начнется движение колонны акции «Бессмертный полк». Построение организуют на улице Ленина в районе ОКЦ.

С 12:30 до 21:00 на набережной проведут мероприятия в рамках проекта «Культурный город на набережной».

С 12:00 до 17:00 в горпарке организуют акцию «Парк Победы». Горожан ждет работа тематических площадок, в том числе акция «Твой выбор» по набору на военную службу по контракту в ВС РФ.

В 13:00 стартует легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда».

В 14:00 начнется концерт хореографического ансамбля «Ровесники» в Центре эстетического воспитания детей Белоглазова.

С 18:00 до 21:50 на площади Ленина проведут праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области. А после прогремит праздничный фейерверк.

Любители посмотреть кино на большом экране смогут сходить в местные кинотеатры на следующие фильмы: «Стражи галактики–2», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Собачья жизнь», «Никита Кожемяка», «Мульт в кино. Выпуск № 52», «Босс-молокосос», «Спасти Пушкина», «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «Рок Дог», «Секретный агент», «Форсаж–8», «Обещание», «Жена смотрителя зоопарка», «Перестрелка», «Видели ночь». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

Просмотров всего: 223

#жизнь #отдых #праздники

распечатать

Екатерина PL