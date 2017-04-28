Сибирячка купила флешку и стала фигуранткой уголовного дела

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Суд в Барабинском районе Новосибирской области рассмотрит дело местной жительницы, ставшей фигуранткой уголовного дела из-за покупки в интернет-магазине флешки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По словам старшего помощника регионального прокурора Дмитрия Лямкина, 56-летнюю женщину обвиняют в покушении на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Всё дело в том, что в приобретённом сибирячкой устройстве имеется встроенный диктофон.

Проведённая обвинением экспертиза пришла к заключению, что такой USB-накопитель относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласной звукозаписи. Женщина заказала злополучное устройство в 2015 году в Китае. На таможне в екатеринбургском аэропорту товар проверили рентгенаппаратом и выявили все его скрытые особенности. Фигурантка уверяла, что не придала значения необычным свойствам купленной ей флешки.

Теперь неосторожной покупательнице грозит до четырёх лет лишения свободы. В прокуратуре признают, что это слишком суровое наказание, по их мнению, скорее всего, суд назначит женщине «минимальный штраф».

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Алексей Воскобойников