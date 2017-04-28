Со строящегося дома в Благовещенске ветром сорвало кровлю

В районе 5-й стройки в Благовещенске со строящегося дома ветром сорвало кровлю. Конструкция весом в несколько тонн приземлилась на сарай соседей. Постройка полностью разрушена.

Жители дома № 45 по улице Чигиринской бьют тревогу. Именно их сарай накрыло крышей с соседнего участка. Произошло это 3 мая. Но до сих пор остатки конструкции никто не убирает. Владелец строения, с которого кровлю унесло, не спешит разбирать конструкцию. Люди говорят, что обращались к спасателям и в управление ЖКХ, но пока никто с проблемой не помог.

Владельцы разрушенного сарая рассказывают, что кровлю на соседнем коттедже начали укладывать этой весной. Но до начала сильных ветров укрепить не успели. Именно поэтому, по их мнению, и произошло ЧП.

Убыток, причиненный им соседской крышей, люди оценивают в 62 тысячи рублей. Вот только пока не понимают, кому предъявлять претензии.

Просмотров всего: 1389

#происшествия #строительство

распечатать

Нино Кохреидзе