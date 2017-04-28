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сегодня, 12:08 2

Со строящегося дома в Благовещенске ветром сорвало кровлю

Со строящегося дома в Благовещенске ветром сорвало кровлю

В районе 5-й стройки в Благовещенске со строящегося дома ветром сорвало кровлю. Конструкция весом в несколько тонн приземлилась на сарай соседей. Постройка полностью разрушена.

Жители дома № 45 по улице Чигиринской бьют тревогу. Именно их сарай накрыло крышей с соседнего участка. Произошло это 3 мая. Но до сих пор остатки конструкции никто не убирает. Владелец строения, с которого кровлю унесло, не спешит разбирать конструкцию. Люди говорят, что обращались к спасателям и в управление ЖКХ, но пока никто с проблемой не помог.

Владельцы разрушенного сарая рассказывают, что кровлю на соседнем коттедже начали укладывать этой весной. Но до начала сильных ветров укрепить не успели. Именно поэтому, по их мнению, и произошло ЧП.

Убыток, причиненный им соседской крышей, люди оценивают в 62 тысячи рублей. Вот только пока не понимают, кому предъявлять претензии.

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#происшествия #строительство

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Будет ветер посильнее, так и вовсе такой домик унесет в... страну Оз.

  • Irenка

    Irenка
    1 час назад

    Смотря как этот домик построить, из такого материала, если с умом, то простоит много лет, и бури и ураган будут не почем....

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