В Бурейском районе отменили режим ЧС

Фото: tmb.news

В Приамурье принято решение об отмене введенного в Бурейском районе режима ЧС. Он был снят 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, поскольку обстановка с природными пожарами там стабилизировалась.

4мая на территории Амурской области фиксировали пять палов сухой растительности, впоследствии все они были ликвидированы. В тушении участвовали 27 человек, 8 единиц техники и силы добровольцев.

Силы МЧС области по-прежнему функционируют в режиме «чрезвычайная ситуация».

Как сообщало Амур.инфо, режим ЧС ввели в Бурейском районе 3 мая из-за сухой и ветреной погоды.

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#МЧС #пожары

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Александр Авдеев