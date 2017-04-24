Студенты ДВФУ создали бионический протез руки всего за 8 тысяч рублей

Фото: ДВФУ

Студентам Дальневосточного федерального университета удалось разработать бюджетный бионический протез руки. Себестоимость такого протеза, созданного из недорогих материалов, составляет всего 8 тысяч рублей, тогда как минимальная цена аналогов начинается от 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Дейта».

На данном этапе продолжается разработка системы управления бионической рукой на основе мозговых импульсов.

Современные протезы читают биопотенциал через напряжение мышц, приморские же разработчики намерены использовать непосредственно импульсы мозга: частоты передаются на протез, который будет работать естественно – без помощи нажатий и переключателей.

Сейчас программист команды и специалист по нейросистемам работают над моторным нейроном, а руководитель проекта – над управлением мыслительными процессами с помощью нейрогарнитуры.

«В нашем мозгу ежесекундно происходит множество физико-химических процессов. Их суммирование приводит к появлению слабой электрической активности, которая и регистрируется датчиками электроэнцефалографа. Некоторые процессы происходят циклически, с определённой частотой и амплитудой. С их помощью можно уловить разные мыслительные процессы, вплоть до радости и грусти», – рассказал первокурсник инженерной школы Данил Фонов.

В дальнейшем разработчики планируют создать водонепроницаемую бионическую руку с полностью герметичным корпусом, позволяющим снимать её только для планового обслуживания. Также протез снабдят батареей на наночастицах, которая будет функционировать без подзарядки в течение нескольких дней.

Разработки биопротезов в Медицинском центре ДВФУ начались в конце прошлого в рамках проекта «Битва инженеров». Для его реализации студенты – медики, инженеры и программисты – объединились в команды для разработки инновационных технологий. Юные учёные работали над собственными проектами, в ходе которых создавались прототипы протезов руки и стопы.

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Алексей Воскобойников