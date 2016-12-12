Приамурье попало в список регионов, отстающих по переселению из аварийного жилья

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Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова назвала регионы России, которые хуже всех справляются с выполнением майских указов президента Владимира Путина, пишет «Лайф». Речь идет о расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. В числе «двоечников» оказались Амурская область и еще 10 регионов.

«Самая чувствительная тема для граждан в рамках Госсовета. 11 субъектов Российской Федерации на 1 сентября 2017 года не выполнят те планы, которые были поставлены указами президента. В рамках нашей работы мы видим, что имеют место быть проблемы управленческих решений. К сожалению, мы видим, что в ряде субъектов контракты заключаются с аффилированными структурами. И во многом неисполнение связано с этим», – сказала Голикова журналистам.

Другой проблемой глава Счетной палаты назвала то, что с приходом новых губернаторов в регионы выяснилось, что не все дома предыдущими властями были поставлены на учет. По ее словам, ответственность за переселение граждан из ветхого жилья, в первую очередь, лежит на муниципалитетах.

Как сообщало Амур.инфо, 4 мая в Москве состоялось заседание Государственного совета РФ под руководством президента Владимира Путина. Одной из тем было переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В заседании принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#российская власть

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Александр Авдеев