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сегодня, 11:21 6

Приамурье попало в список регионов, отстающих по переселению из аварийного жилья

Приамурье попало в список регионов, отстающих по переселению из аварийного жилья
Фото: novopol.ru

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова назвала регионы России, которые хуже всех справляются с выполнением майских указов президента Владимира Путина, пишет «Лайф». Речь идет о расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. В числе «двоечников» оказались Амурская область и еще 10 регионов.

«Самая чувствительная тема для граждан в рамках Госсовета. 11 субъектов Российской Федерации на 1 сентября 2017 года не выполнят те планы, которые были поставлены указами президента. В рамках нашей работы мы видим, что имеют место быть проблемы управленческих решений. К сожалению, мы видим, что в ряде субъектов контракты заключаются с аффилированными структурами. И во многом неисполнение связано с этим», – сказала Голикова журналистам.

Другой проблемой глава Счетной палаты назвала то, что с приходом новых губернаторов в регионы выяснилось, что не все дома предыдущими властями были поставлены на учет. По ее словам, ответственность за переселение граждан из ветхого жилья, в первую очередь, лежит на муниципалитетах.

Как сообщало Амур.инфо, 4 мая в Москве состоялось заседание Государственного совета РФ под руководством президента Владимира Путина. Одной из тем было переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В заседании принял участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#российская власть

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Комментарии
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  • КатериNа

    КатериNа
    3 часа назад

    а воз и ныне там... никто нас не переселит в новое жильё.

  • тучка

    тучка
    3 часа назад

    Нам обещают к сентябрю переселить. Только вот какого года, не уточняют.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    ой чё будет

  • Сыроежка

    Сыроежка
    2 часа назад

    то жилье, куда людей переселяют, немногим лучше аварийного. Высотка на окраине, построенная с нарушением гостов, что люди бегают годами выбивают у затройщиков доведение дома до ума

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    38 минут назад

    Ну да, вам бесплатно жилье предоставляют, а вы ещё нос воротите. Возьмите тогда, в таком случае, ипотеку и купите то, что нравится.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    9 минут назад

    Это уже не актуальная новость.. Губернатор и до этого озвучивал Президенту, что программа выполнена не будет.. Не нарисовали цифр и не сделали отписок, а ищут выходы из ситуации.

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