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Строящийся православный храм в микрорайоне Благовещенска поднялся до 13 метров (фото)

Строящийся православный храм в микрорайоне Благовещенска поднялся до 13 метров (фото)

Работы в храме святой Ксении Петербургской в Благовещенске ведутся на высоте почти 13 метров. Рабочие уже собрали металлическую конструкцию купольного свода. Ее закрыли фанерой и начали обтягивать арматурой.

На «зимовку» будущий храм уходил на 9 метрах выше уровня пола первого этажа. Работы возобновились с приходом тепла. Рядом со сводом растет и каркас колокольни. Все работы по монтажу, а затем заливке бетона здесь планируют закончить к середине лета.

«В Воронеже уже идет подготовка к отливке наших колоколов. Всего их будет 12, самый большой будет весить 1 300 килограммов. Также мы поддерживаем связь с Приозерным – там нам делают купола», – рассказывает помощник настоятеля храма по вопросам организации строительства Александр Курако.

Внутри храм весь заполнен строительными лесами. Рабочие говорят, их хватило бы, чтобы закрыть фасад 9-этажного дома в три-четыре подъезда. Эти леса останутся здесь до конца строительства и помогут при работе с внутренней частью купольного свода.

Внутри строения закончили возводить винтовую лестницу. Она поднимается из цокольного этажа. В скором времени появится еще одна.

На кирпичи с северной стороны будущей церкви недавно нанесли имена жертвователей – тех, кто внес свой вклад в масштабную стройку. Это уже второй список. Первые имена на кирпичной кладке появились в конце октября 2016 года. Сейчас их количество существенно увеличилось.

«Сказать точную сумму пожертвований пока сложно. У нас установлены копилки в нескольких торговых точках, получено предварительное согласие от еще одной сети магазинов на установку еще нескольких ящиков для сбора пожертвований. Пока работы оплачиваются инвесторами, и деньги с расчетного счета мы не трогаем», – пояснил Александр Курако.

Закончить строительство надеются в ноябре 2018 года. От пожертвований зависят не только сроки, но и внешний вид храма святой Ксении Петербургской. Сейчас, по плану, стены оштукатурят и окрасят. Но, если найдутся деньги, стены хотят отделать камнем.

Помощь в храме принимают не только материальную, здесь будут рады и строительным материалам. Проконсультироваться можно по номеру 8-914-538-26-40. Все данные есть на официальном сайте храма блаженной Ксении Петербургской.

Просмотров всего: 1986

#религия #строительство

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Есть ли Бог в церкви?

    Константин Явтушенко

    Внучку бабуля ,как то раз,

    совет давала с наученьем:

    как вырастешь ,мой вспоминай наказ

    и растворятся все твои сомненья.

    В час радости и горестные дни

    ты к небесам взови и жди ответа.

    Ты в церкви к Богу голову склони

    и будешь награждён за дело это.

    Прошли года,подрос юнец

    и жизнь клубком мудрёным заплеталась.

    Не мало жёстких он встречал сердец,

    с которых ран душевных получил немалость.

    И в час безмерной боли он зашёл,

    порог церковный пересёк в надежде.

    И с верой ,что укрытие нашёл,

    босой он был в потрёпанной одежде.

    Зашёл неловко, посмотрел по сторонам,

    перекрестился ,как умел, не смело.

    Предался мыслям,благодарности словам

    и на колени опустил замученное тело.

    Вокруг него собралася толпа

    и стали говорить ему с укором,

    мол,что не чтишь законов ты столпа?

    Закаркали как галки, громким ором.

    Твой внешний вид- позорит храм!

    и крестишся в неправильном порядке,

    и в запрещенном месте сам

    стоишь,чем учиняешь,беспорядки.

    Вначале лучше книжку бы купил

    и изучил бы ,что к чему,ты понял?

    И парень из церквушки поспешил

    и на скамейку сел, себя не помня.

    И по щеке слезинка заскользила,

    на солнце заискрилась ,как алмаз,

    пейзаж закатный ,что-то исказило

    и лик явился ослепляя глаз...

    Ты кто?-Парнишка растерялся

    Я Бог, ты разве не узнал!

    Ты существуешь? чуть смелее он держался,

    лица знакомый рассмотрев овал.

    Являюсь в виде я чего угодно,

    ведь я великий бесконечный дух

    отца слиянье с сыном я народным.

    не каждый понимает,молвил вслух.

    Ты не жалей,что в церковь не пускают,

    они не понимают ,что творят.

    И предо мной они все двери закрывают,

    и храм сердец их тьмою восприят...

    01.12.2010.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Растут как грибы, поповские коттеджи…

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    без поясов и страховки половина рабочих работает. видать на бога надеются

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Кокой дессонас - кетайские биседки и заборчики на фоне провославного храмъа.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Базарная площадь и ...храм. Круть.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    ay

    Кокой дессонас - кетайские биседки и заборчики на фоне провославного храмъа.



    +++



  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Плевать все умеют,а строить то что комуняки с визгом ломали и взрывали 80 лет дело хорошее/район активный-лишний раз остановишься перекрестишься-авось и духовность возродим

  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    3 часа назад

    ПЕТЕРБУРЖСКАЯ!!!!Грамотеи!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    БаРмалей

    лишний раз остановишься перекрестишься



    Что-то задумалась... Друзья жили в районе Зейской-Комсомольской, тусила там три года и ни разу не перекрестилась.



    А давеча проходя мимо "храма на..." нас порвало с фразы: "Вот вам наглядная картина завоевания РПЦ Китая"



    Цирк с конями



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ???? Активный район КТО отстроил?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Сергей Труш

    ???? Активный район КТО отстроил?



    С визгом оборотни разворовывали и разворовывают до сих пор, что простые люди 70 лет строили и построили Великую Ядерную Державу и в войне победили.

  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    Смотрю иногда на это сферический купол и думаю: а мог бы быть планетарий...

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...как бы вы не зубоскалили тут, а храм красивый будет. и стоять будет тогда когда о нас уже и забудут...

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    святой Ксении ПетербурГской. АИ, у вас корры или выпускающие редакторы просто огненные

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Угу, рядом с великой китайской стеной

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ЛайКа

    Угу, рядом с великой китайской стеной



    ...взгляните правде в глаза - он над ней возвышается. )))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Bonyfacii

    святой Ксении ПетербурГской. АИ, у вас корры или выпускающие редакторы просто огненные



    Уже второй)) А вы уверены, что неправильно? С кем консультировались? Вы через "Ж" наберите в поисковике и знаете что будет, а вот что:



    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F



  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    михалыч 2015

    ЛайКа

    Угу, рядом с великой китайской стеной



    ...взгляните правде в глаза - он над ней возвышается. )))



    Про экспансию, я писАла выше



  • ty4ka17

    ty4ka17
    3 часа назад

    Всё верно, Петербургской!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ЛайКа

    михалыч 2015

    ЛайКа

    Угу, рядом с великой китайской стеной



    ...взгляните правде в глаза - он над ней возвышается. )))



    Про экспансию, я писАла выше



    ...в мире все переменчиво. Конфуций об этом предупреждал...)))

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    БаРмалей

    Плевать все умеют,а строить то что комуняки с визгом ломали и взрывали 80 лет дело хорошее/район активный-лишний раз остановишься перекрестишься-авось и духовность возродим



    цари таки больше церквей разломали так то.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    михалыч 2015

    ЛайКа

    михалыч 2015

    ЛайКа

    Угу, рядом с великой китайской стеной



    ...взгляните правде в глаза - он над ней возвышается. )))



    Про экспансию, я писАла выше



    ...в мире все переменчиво. Конфуций об этом предупреждал...)))



    Вот цирк будет, если она дольше простоит



    Не настоящая, настоящая-то точно дольше, а наша родненькая (в которую все попудрить носик бегали, может от того и рушиться начала))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Johnny-Bi

    БаРмалей

    Плевать все умеют,а строить то что комуняки с визгом ломали и взрывали 80 лет дело хорошее/район активный-лишний раз остановишься перекрестишься-авось и духовность возродим



    цари таки больше церквей разломали так то.



    У них и времени по более было



  • ay

    ay
    2 часа назад

    ЛайКа

    Johnny-Bi

    БаРмалей

    Плевать все умеют,а строить то что комуняки с визгом ломали и взрывали 80 лет дело хорошее/район активный-лишний раз остановишься перекрестишься-авось и духовность возродим



    цари таки больше церквей разломали так то.



    У них и времени по более было



    Ви не повегите, но щас цегкви ломают сами попы. Сами, Карл! Аутентичную раритетную постройку снесли, чтоб новодел замастырить. Во Свердловске Е-бурге.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    михалыч 2015

    ...как бы вы не зубоскалили тут, а храм красивый будет. и стоять будет тогда когда о нас уже и забудут...



    Название "Храм на дерьме" тоже никогда не забудут.



  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    с таким рвением и скоростью строили бы государственные учреждения, которые служили бы и верующим и атеистам.

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    Как-то особо не радует...

    приятнее лицизреть, с окна небо голубое

  • Кайф

    Кайф
    1 час назад

    КасандраКак-то особо не радует...

    приятнее лицизреть, с окна небо голубое


    Вот как еду мимо него, всё время думаю, до чего жк он там не к месту, как бельмо на глазу.

  • Кварц

    Кварц
    59 минут назад

    Касандра

    Как-то особо не радует...

    приятнее лицизреть, с окна небо голубое



    Придется построить себе подальше от города уютненький коттеджик, засеять газончик и лицезреть небо без помех городской архитектуры.

    А если честно, то именно храм для некоторых, как бельмо на глазу. Построили бы водокачку - и не заметили бы. Как не замечают ворота и китайскую стену с холмом. Но если храм мешает жить, то что-то не ладно. Ну не может же Бог хотеть, чтоб не было храмов. Значит не Бог. А кто? Кому служите, уважаемая Касандра (Эх, какая прекрасная у Высоцкого есть "Песнь о вещей Касандре")

  • Алиса65

    Алиса65
    42 минуты назад

    Вообще - то Бог не хотел, что бы ему строили храмы, насколько мне известно. Когда в стране дюди счастливы и живут достойно, стройте хоть на каждом шагу. А вот когда в стране вопиющая бедность, и на лечение ребёнка нужно собирать всем миром, строить храмы БЕЗНРАВСТВЕННО!

  • Елена2

    Елена2
    34 минуты назад

    Наверно красота будет , очень радует это строительство , слава Богу , что строится не очередной торговый центр , а такой храм роскошный . Спасибо огромное

  • Елена2

    Елена2
    28 минут назад

    Алиса65

    Вообще - то Бог не хотел, что бы ему строили храмы, насколько мне известно. Когда в стране дюди счастливы и живут достойно, стройте хоть на каждом шагу. А вот когда в стране вопиющая бедность, и на лечение ребёнка нужно собирать всем миром, строить храмы БЕЗНРАВСТВЕННО!



    Ну почему БЕЗНРАВСТВЕННО? Ведь строят на деньги не бюджетные а на пожертвования простых людей и инвесторов , это дело личное , на что свои собственные деньги потратить на больного ребёнка или на строительство храма или на помощь животным или пенсионерам помощь .Нельзя человека заставить делать , что он не хочет делать .

  • oenesterov

    oenesterov
    21 минута назад

    Алиса65

    Вообще - то Бог не хотел, что бы ему строили храмы, насколько мне известно. Когда в стране дюди счастливы и живут достойно, стройте хоть на каждом шагу. А вот когда в стране вопиющая бедность, и на лечение ребёнка нужно собирать всем миром, строить храмы БЕЗНРАВСТВЕННО!



    Счастливыми назвали себя 85 процентов россиян



    https://lenta.ru/news/2017/04/26/schastyeest/



    Вот потому и строят!



  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    2 минуты назад

    Алиса65

    Вообще - то Бог не хотел, что бы ему строили храмы, насколько мне известно. Когда в стране дюди счастливы и живут достойно, стройте хоть на каждом шагу. А вот когда в стране вопиющая бедность, и на лечение ребёнка нужно собирать всем миром, строить храмы БЕЗНРАВСТВЕННО!



    что за бредятина! а торговые центра строить нормально, дети не волнуют, дома жилые роскошные, а набережная вообще кощунство, вам же в усладу, чего не кричите, что деньги детям больным нужно было отдать?!

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