Строящийся православный храм в микрорайоне Благовещенска поднялся до 13 метров (фото)

Работы в храме святой Ксении Петербургской в Благовещенске ведутся на высоте почти 13 метров. Рабочие уже собрали металлическую конструкцию купольного свода. Ее закрыли фанерой и начали обтягивать арматурой.

На «зимовку» будущий храм уходил на 9 метрах выше уровня пола первого этажа. Работы возобновились с приходом тепла. Рядом со сводом растет и каркас колокольни. Все работы по монтажу, а затем заливке бетона здесь планируют закончить к середине лета.

«В Воронеже уже идет подготовка к отливке наших колоколов. Всего их будет 12, самый большой будет весить 1 300 килограммов. Также мы поддерживаем связь с Приозерным – там нам делают купола», – рассказывает помощник настоятеля храма по вопросам организации строительства Александр Курако.

Внутри храм весь заполнен строительными лесами. Рабочие говорят, их хватило бы, чтобы закрыть фасад 9-этажного дома в три-четыре подъезда. Эти леса останутся здесь до конца строительства и помогут при работе с внутренней частью купольного свода.

Внутри строения закончили возводить винтовую лестницу. Она поднимается из цокольного этажа. В скором времени появится еще одна.

На кирпичи с северной стороны будущей церкви недавно нанесли имена жертвователей – тех, кто внес свой вклад в масштабную стройку. Это уже второй список. Первые имена на кирпичной кладке появились в конце октября 2016 года. Сейчас их количество существенно увеличилось.

«Сказать точную сумму пожертвований пока сложно. У нас установлены копилки в нескольких торговых точках, получено предварительное согласие от еще одной сети магазинов на установку еще нескольких ящиков для сбора пожертвований. Пока работы оплачиваются инвесторами, и деньги с расчетного счета мы не трогаем», – пояснил Александр Курако.

Закончить строительство надеются в ноябре 2018 года. От пожертвований зависят не только сроки, но и внешний вид храма святой Ксении Петербургской. Сейчас, по плану, стены оштукатурят и окрасят. Но, если найдутся деньги, стены хотят отделать камнем.

Помощь в храме принимают не только материальную, здесь будут рады и строительным материалам. Проконсультироваться можно по номеру 8-914-538-26-40. Все данные есть на официальном сайте храма блаженной Ксении Петербургской.

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#религия #строительство

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Нино Кохреидзе