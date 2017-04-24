Лауреат «Шнобелевки»: ругательства помогают стать физически сильнее

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Выкрикивая ругательства, люди становятся физически активнее. К такому выводу пришла группа британских и американских психологов, которая представит в пятницу свой доклад на конференции Британского психологического общества в городе Брайтон (Англия). Об этом пишет ТАСС.

Автор исследования, Ричард Стивенс из Килского университета, вместе с коллегами в семь лет назад получил Шнобелевскую премию – награду за оригинальные или курьёзные научные исследования. В 2010 году им удалось доказать, что ругательства облегчают боль.

Как следует из материалов к презентации Стивенса, учёный и его коллеги предполагают, что, ругаясь, человек стимулирует собственную симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе. Исходя из этого, учёные предположили, что ругательства также могут на короткое время сделать человека сильнее.

Исследователи провели два эксперимента: в одном 29 человек выполняли стандартный тест на интенсивную анаэробную нагрузку на велотренажёре, в другом – 52 добровольца сжимали эспандер, замеряющий силу сжатия руки. Сначала испытуемые выполняли задания, повторяя вслух ругательство, а затем, после паузы, делали то же самое, повторяя нейтральное слово.

В итоге выяснилось, что, ругаясь, люди действительно показывали существенно более высокие результаты. При этом авторы эксперимента отметили, что «ругательства не повлияли на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы, которые оценивались через сердцебиение и его изменчивость, кровяное давление и электрическую активность кожи».

«Так что, как именно и почему ругательства влияют на силу и болевой порог, ещё предстоит выяснить. Мы пока не до конца поняли всю силу брани», – признал Стивенс.

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#жизнь #здоровье #наука

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Алексей Воскобойников