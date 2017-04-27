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сегодня, 10:38 0

Роспотребнадзор предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Роспотребнадзор предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидов
Фото: new-variant.ru

Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести штрафы за создание препятствий при обслуживании представителями социально уязвимых слоёв населения – инвалидов, пенсионеров, детей. Об этом сообщает газета «Известия».

Поводом для этого стал инцидент, произошедший в 2015 году с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду.

В докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», представленном президенту Владимиру Путину в конце апреля, говорится о том, что «дети, несмотря на возможности по защите их прав со стороны законных представителей, также относят к категории социально уязвимых слоёв населения». По мнению Роспотребнадзора, «отсутствие жизненного опыта не позволяет им самостоятельно осуществлять безопасное, эффективное и разумное потребление, в то время как законодательно они могут становиться приобретателями товаров и услуг с малолетнего возраста».

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что служба ещё не сформулировала конкретных поправок в Кодекс административных правонарушений, речь пока идёт о концептуальном предложении.

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#закон

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