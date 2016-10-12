Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 4

Муниципальное предприятие Тынды готово потратить почти миллион рублей на внедорожник

Муниципальное предприятие Тынды готово потратить почти миллион рублей на внедорожник
Фото: uazbuka.ru

МУП «Автотранссервис» города Тынды проведет электронный аукцион, чтобы приобрести автомобиль. Так, предприятие хочет купить отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Начальная цена контракта – 996 тысяч рублей. В процессе торгов она может снизиться.

В настоящее время «Автотранссервис» принимает заявки от потенциальных поставщиков машины. Электронный аукцион, который определит поставщика, намечен на 22 мая. Победителем станет та организация, которая предложит за свои услуги минимальную цену. При этом автомобиль должен соответствовать всем требованиям заказчика.

Так, УАЗ «Патриот» для МУП «Автотранссервис» должен быть полноценным внедорожником (4x4), новым, 2017 года выпуска. Цвет – темно-серый металлик. В комплектации значатся охлаждаемый перчаточный ящик, решетка радиатора нового дизайна, рукоятки КПП и стояночного тормоза нового дизайна, функция «вежливый свет», мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, четыре динамика, подогрев передних сидений, кондиционер и другое оборудование.

По данным из открытых источников, основным видом деятельности МУП «Автотранссервис» является техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.

Просмотров всего: 510

#транспорт #Тында #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Арболет

    Арболет
    2 часа назад

    Ну и кому этот тазик с болтами нужен? Он через 6 месяцев развалится на дорогах севера. Нужно покупать нормальную японскую машину

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    вам не угодишь)

    уаз - плохо

    дастер - плохо

    крузак - очень плохо

    а что хорошо то?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Кони, пони, тягловые лошади - самый экологичный вид транспорта.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    ay

    Кони, пони, тягловые лошади - самый экологичный вид транспорта.



    да нифига не дешевле!

    https://www.equestrian.ru/market/horses/breed/Trakehner

    еще и телегу покупай для неё

    лучше УАЗ

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске сняли на видео противостояние полицейских и нарушителя
Происшествия

Американцев снова обеспокоили российские ракетоносцы возле Аляски
Общество 15

Движение пешеходов и велосипедов на набережной Благовещенска разграничат к лету
Происшествия 2

За нарушение правил перевозки детей за пару часов оштрафовали 6 водителей