Муниципальное предприятие Тынды готово потратить почти миллион рублей на внедорожник

Фото: uazbuka.ru

МУП «Автотранссервис» города Тынды проведет электронный аукцион, чтобы приобрести автомобиль. Так, предприятие хочет купить отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Начальная цена контракта – 996 тысяч рублей. В процессе торгов она может снизиться.

В настоящее время «Автотранссервис» принимает заявки от потенциальных поставщиков машины. Электронный аукцион, который определит поставщика, намечен на 22 мая. Победителем станет та организация, которая предложит за свои услуги минимальную цену. При этом автомобиль должен соответствовать всем требованиям заказчика.

Так, УАЗ «Патриот» для МУП «Автотранссервис» должен быть полноценным внедорожником (4x4), новым, 2017 года выпуска. Цвет – темно-серый металлик. В комплектации значатся охлаждаемый перчаточный ящик, решетка радиатора нового дизайна, рукоятки КПП и стояночного тормоза нового дизайна, функция «вежливый свет», мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, четыре динамика, подогрев передних сидений, кондиционер и другое оборудование.

По данным из открытых источников, основным видом деятельности МУП «Автотранссервис» является техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.

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Александр Авдеев