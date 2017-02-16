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Движение пешеходов и велосипедов на набережной Благовещенска разграничат к лету

Движение пешеходов и велосипедов на набережной Благовещенска разграничат к лету

Этим летом на набережной Амура в Благовещенске появится новая разметка – движение пешеходов и двухколесного транспорта будет разграничено. Городские власти говорят, что значительных вложений эти работы не требуют.

«К сожалению, у нас нет взаимного уважения как у пешеходов, так и у велосипедистов и водителей транспорта. Поэтому, чтобы все-таки перераспределить потоки, в первую очередь, мы должны разделить потоки, установить дорожные знаки. Ну и реконструкция некоторых моментов будет», – рассказал начальник отдела транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Определенных сроков по работам на набережной не называют, но обещают закончить их к лету.

Что касается велодорожки на Новотроицком шоссе, то ее начнут строить в июне. За лето рабочие должны будут очистить территорию от деревьев и кустарников и подготовить саму дорожку.

Старое Новотроицкое шоссе велосипедисты выбрали сами. Участники клуба «Амурбайк» разрабатывали план вместе с городскими и областными властями. Спортсмены уверены, что дорога будет пользоваться популярностью не только у профессионалов, но и любителей.

«Велосипедисты образно делятся на тех, кто катается на набережной, и тех, кому скучно, – хочется выбраться из города. Мало кто решится ехать по оживленной трассе. Одна полоса в одну сторону – для велосипедистов и места нет. Гораздо спокойней ехать чуть отдаленнее от трассы. Спокойно по лесу, если, конечно, мусор уберут», – сказал руководитель велоклуба «Амурбайк» Иван Болотин.

Трассу разделили на две части. Большую в 5,5 километра будут строить городские власти, мэрия уже объявила аукцион на 31 миллион рублей. 10 миллионов уйдет в «Амурупрадор». Областным дорожникам предстоит возвести 2 километра велодороги вдоль региональной трассы.

Власти города также разработали план, по которому можно более безопасно на велосипеде добраться до велодорожки. Туда вошли широкие магистрали с тротуарами. Примерно в районе восьмого километра дорожка выйдет на Новотроицкое шоссе и пойдет вдоль него. Закончится она в районе Моховой Пади.

В Моховой Пади многие велосипедисты покоряют сопки. Поэтому на повороте к этому району и решили остановиться. Новую дорожку сдадут в октябре. Так что многие велосипедисты смогут ее испытать только в следующем году.

Просмотров всего: 799

#транспорт

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Комментарии
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  • fioko

    fioko
    4 часа назад

    наконец-то разграничат

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Запретили бы снова движение автомобилей по набережной.....

  • vadis

    vadis
    4 часа назад

    Был бы толк. Мамашам с колясками удобнее передвигаться по асфальту. Так и гуляют по дороге. По брусчатке набережной - потряхивает коляску, вот и съезжают.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    fiokoнаконец-то разграничат


    а что были какие то проблемы? Все и так нормально разъезжались. Около гор. парка всегда толчея, но там ни какая разметка не поможет.

  • Вежливый

    Вежливый
    4 часа назад

    Кто то с коляской и пешком лезет там где велосипедисты ездят и наоборот - дебилы с максимально возможной скоростью по тротуарам летают. Притом делаешь велодебилу замечание что надо аккуратнее себя вести на тротуаре еще и протестовать начинает

  • fioko

    fioko
    4 часа назад

    alex 3




    fioko

    наконец-то разграничат



    а что были какие то проблемы? Все и так нормально разъезжались. Около гор. парка всегда толчея, но там ни какая разметка не поможет




    Проблема в том, что очень много пешеходов по дороге ходят

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    fioko
    alex 3




    fioko

    наконец-то разграничат



    а что были какие то проблемы? Все и так нормально разъезжались. Около гор. парка всегда толчея, но там ни какая разметка не поможет




    Проблема в том, что очень много пешеходов по дороге ходят


    мне кажется, они не перестанут ходить, даже если разметят. Впрочем, посмотрим.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    мне кажется, велосипедчиков нада запретить - подарить им велотрек от губернатора.

  • fioko

    fioko
    3 часа назад

    количество велосипедистов растёт, поэтому пешеходам ничего не останется скоро делать, как уйти на тротуар... а вообще, у кого нет велосипеда, тот не поймёт...

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    2 часа назад

    ОООО...скорей бы. А то на роликах кататься трудно. Люди прут толпами как бараны по асфальту. По плитке ходить им почему-то не охото. Ладно еще коляски - это можно понять, но когда кучка людей тащится по покрытию, растянувшись на всю ширину - это минус. И это с учетом того, что в городе нет мест, где на роликах можно кататься. Только на набережной и на определенных участках.

  • donvostok

    donvostok
    1 час назад

    Этот город вообще не предназначен для пешеходов.

    Тем более для велосипедистов. Абсолютно.

    Кто бывал в нормальных городах - тот поймет.

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    donvostok

    Этот город вообще не предназначен для пешеходов.

    Тем более для велосипедистов. Абсолютно.

    Кто бывал в нормальных городах - тот поймет.



    он не предназначен для такого кол-ва автотранспорта.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    мальвина карловна

    ОООО...скорей бы. А то на роликах кататься трудно. Люди прут толпами как бараны по асфальту. По плитке ходить им почему-то не охото. Ладно еще коляски - это можно понять, но когда кучка людей тащится по покрытию, растянувшись на всю ширину - это минус. И это с учетом того, что в городе нет мест, где на роликах можно кататься. Только на набережной и на определенных участках.



    Катайся спиной вперёд! Пусть щемятся!

  • donvostok

    donvostok
    57 минут назад

    Циник

    donvostok

    Этот город вообще не предназначен для пешеходов.

    Тем более для велосипедистов. Абсолютно.

    Кто бывал в нормальных городах - тот поймет.



    он не предназначен для такого кол-ва автотранспорта.



    Он вообще, для людей хоть предназначен?

  • vadis

    vadis
    53 минуты назад

    donvostok

    Циник

    donvostok

    Этот город вообще не предназначен для пешеходов.

    Тем более для велосипедистов. Абсолютно.

    Кто бывал в нормальных городах - тот поймет.



    он не предназначен для такого кол-ва автотранспорта.



    Он вообще, для людей хоть предназначен?

    Ну может ваш Донецк покруче будет. Не был. Ну, у нас хоть снаряды не летают, как в 1900 году. )))

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