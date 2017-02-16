Движение пешеходов и велосипедов на набережной Благовещенска разграничат к лету

Этим летом на набережной Амура в Благовещенске появится новая разметка – движение пешеходов и двухколесного транспорта будет разграничено. Городские власти говорят, что значительных вложений эти работы не требуют.

«К сожалению, у нас нет взаимного уважения как у пешеходов, так и у велосипедистов и водителей транспорта. Поэтому, чтобы все-таки перераспределить потоки, в первую очередь, мы должны разделить потоки, установить дорожные знаки. Ну и реконструкция некоторых моментов будет», – рассказал начальник отдела транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Определенных сроков по работам на набережной не называют, но обещают закончить их к лету.

Что касается велодорожки на Новотроицком шоссе, то ее начнут строить в июне. За лето рабочие должны будут очистить территорию от деревьев и кустарников и подготовить саму дорожку.

Старое Новотроицкое шоссе велосипедисты выбрали сами. Участники клуба «Амурбайк» разрабатывали план вместе с городскими и областными властями. Спортсмены уверены, что дорога будет пользоваться популярностью не только у профессионалов, но и любителей.

«Велосипедисты образно делятся на тех, кто катается на набережной, и тех, кому скучно, – хочется выбраться из города. Мало кто решится ехать по оживленной трассе. Одна полоса в одну сторону – для велосипедистов и места нет. Гораздо спокойней ехать чуть отдаленнее от трассы. Спокойно по лесу, если, конечно, мусор уберут», – сказал руководитель велоклуба «Амурбайк» Иван Болотин.

Трассу разделили на две части. Большую в 5,5 километра будут строить городские власти, мэрия уже объявила аукцион на 31 миллион рублей. 10 миллионов уйдет в «Амурупрадор». Областным дорожникам предстоит возвести 2 километра велодороги вдоль региональной трассы.

Власти города также разработали план, по которому можно более безопасно на велосипеде добраться до велодорожки. Туда вошли широкие магистрали с тротуарами. Примерно в районе восьмого километра дорожка выйдет на Новотроицкое шоссе и пойдет вдоль него. Закончится она в районе Моховой Пади.

В Моховой Пади многие велосипедисты покоряют сопки. Поэтому на повороте к этому району и решили остановиться. Новую дорожку сдадут в октябре. Так что многие велосипедисты смогут ее испытать только в следующем году.

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Екатерина PL