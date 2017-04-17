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сегодня, 10:26 2

За нарушение правил перевозки детей за пару часов оштрафовали 6 водителей

За нарушение правил перевозки детей за пару часов оштрафовали 6 водителей
Фото: aguaga.ru

Массовые проверки водителей в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир» прошли утром 5 мая в Благовещенске. Госавтоинспекторы встречали водителей у детских садов и школ.

В мероприятии приняли участие 12 инспекторов дорожного движения. Большинство водителей по итогам проверки оказались законопослушными. Но в 6 случаях нарушения все же выявили. Теперь благовещенцам предстоит заплатить штраф в 3 тысячи рублей.

Всего с начала этого года в областном центре и Благовещенском районе сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 357 водителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

За 4 месяца 2017 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 20 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В 10 из них дети были пассажирами, и во всех случаях юные амурчане получили травмы.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    5 часов назад

    Не богатый улов! За такое по шапке "рыбакам" настучат!

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    дуристикой занимаются, лучше бы в алкогольном состоянии ловили и наркоманов! Тоже мне статистика!

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