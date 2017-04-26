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сегодня, 10:09 0

У убитых снайперов ИГ в Сирии нашли оружие с российской электроникой

У убитых снайперов ИГ в Сирии нашли оружие с российской электроникой
Фото: ТАСС

У сирийских боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ) обнаружено снайперское оружие, оснащённое российской электроникой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Об этом стало известно от местных специалистов, исследовавших оружие уничтоженных террористов. Они установили, что снайперы вышеуказанных группировок используют прицелы ночного видения с электроникой, произведённой на предприятиях РФ.

«Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведённые на российских предприятиях», – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что от пуль снайперов ИГ в Сирии погибли, как минимум, четверо служащих ВС России.

По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества в виде прицелов не возбуждалось. По факту находок в Сирии уголовное дело пока не возбуждено – в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия. По одной из версий, электронно-оптические преобразователи могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые приборы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально.

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#военные #происшествия

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