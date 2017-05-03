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сегодня, 10:00 1

Увеличение облачности и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 5 мая

Увеличение облачности и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 5 мая
Фото: instagram

В Амурской области 5 мая по южным и центральным районам значительно увеличится облачность, по северу будет облачно, но с прояснениями. Местами выпадут осадки различной степени интенсивности в виде дождя, по северу пройдет мокрый снег. В отдельных районах возможна гроза. Дует юго-западный ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Температура по южным и центральным районам Приамурья составит 14…19 градусов тепла. По северу – плюс 9…14, местами в осадках – до 4 градусов выше нуля.

В Благовещенске рано утром за окном было 7 градусов тепла, юго-западный ветер дул со скоростью 6-13 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается увеличение облачности до значительной, во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь. Порывы юго-западного ветра достигнут 10-15 метров в секунду. Температура воздуха составит 16…18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Рыжа шикарен!

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