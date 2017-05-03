США могут взять на контроль порты Владивостока и Находки из-за санкций против КНДР
Американские власти намерены взять на особый контроль несколько российских портов в Приморском крае. Это связано с планом выполнения санкций против КНДР. Такого рода норма внесена в законопроект, который в четверг, 4 мая, приняла палата представителей конгресса США, передаёт РИА Новости.
В случае если соответствующий закон примут, то президент Соединённых Штатов будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчёт о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против Северной Кореи. В частности, речь идёт о Владивостоке, Находке и Ванино, а также портах в Китае, Иране, Сирии и других государствах.
Согласно тому же законопроекту, предлагается наделить министерство внутренней политики США правом досматривать воздушные и морские суда, которые ранее находились на северокорейской территории.
Возникновение законопроекта было продиктовано обострением отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, который не прекращает испытания баллистических ракет и продолжает угрожать оппонентам ядерным оружием.
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