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США могут взять на контроль порты Владивостока и Находки из-за санкций против КНДР

США могут взять на контроль порты Владивостока и Находки из-за санкций против КНДР
Фото: photovladivostok.ru

Американские власти намерены взять на особый контроль несколько российских портов в Приморском крае. Это связано с планом выполнения санкций против КНДР. Такого рода норма внесена в законопроект, который в четверг, 4 мая, приняла палата представителей конгресса США, передаёт РИА Новости.

В случае если соответствующий закон примут, то президент Соединённых Штатов будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчёт о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против Северной Кореи. В частности, речь идёт о Владивостоке, Находке и Ванино, а также портах в Китае, Иране, Сирии и других государствах.

Согласно тому же законопроекту, предлагается наделить министерство внутренней политики США правом досматривать воздушные и морские суда, которые ранее находились на северокорейской территории.

Возникновение законопроекта было продиктовано обострением отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, который не прекращает испытания баллистических ракет и продолжает угрожать оппонентам ядерным оружием.

Просмотров всего: 714

#Дальний Восток #политика #США

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Заголовок - жара!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Надо рыть подземный тоннель до Северной Кореи. Будем тайком передавать братскому северокорейскому народу ядерные боеголовки для совместного удара по ненавистному врагу.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    ладно пусть берут, хочется посмотреть, как это на деле будет выглядеть

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    57 минут назад

    Пусть мой подъезд под контроль возьмут...часто гадят мусорными пакетами.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    57 минут назад

    Пусть мой подъезд под контроль возьмут...часто гадят мусорными пакетами.

  • paravis

    paravis
    24 минуты назад

    dushniy_kontakter

    Пусть мой подъезд под контроль возьмут...часто гадят мусорными пакетами.



    Пакеты из КНДР?

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