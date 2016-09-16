Воздух Благовещенска очистился от песка

В пятницу, 5 мая, в воздухе областной столицы уже не наблюдается частиц песка и пыли. Как уточнили в Амурском гидрометцентре, это произошло из-за перемещения циклона.

«Позавчера-вчера циклон находился над пустынями. Там он поднимал песок и переносил к нам. Сейчас этот циклон сдвинулся на восток, в нашу сторону. Соответственно, он прекратил поднимать песок с пустынь. А те частицы, которые были в нашем воздухе, осели», – объяснила ИА «Амур.инфо» заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Между тем, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, 6 мая местами по региону ожидаются сильные дожди, грозы и усиление северо-западного ветра. Порывы составят 18-23 метра в секунду.

Как сообщало Амур.инфо, 4 мая воздух Благовещенска наполнился песком и пылью, которые принесло с территорий пустынь, в том числе Гоби. Из-за песка в воздухе практически не стало видно соседний Хэйхэ с набережной реки Амур.

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Александр Авдеев