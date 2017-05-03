5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов

Фото: pro.cn.ua

Сегодня во всём мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. 5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями из семнадцати стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов. С этого времени подобные мероприятия проводятся ежегодно, в том числе и в Российской Федерации.

* * *

Начиная с 1992 года 5 мая также отмечается Международный день акушерки. Идея его проведения была предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в 1987 году в Нидерландах. Сегодня этот праздник отмечается более чем в 50 странах.

* * *

Сегодня – День водолаза. Датой для учреждения этого праздника послужило важное исторической событие – 5 мая 1882 года по Указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, что она должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ». В наши дни специалисты данной профессии работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Водолазное дело было и остаётся достаточно сложной и опасной профессией. Поэтому к водолазам предъявляются серьёзные требования – помимо профессионального мастерства, они должны обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и физической выносливостью.

* * *

140 лет назад родился русский гидрограф и полярный исследователь Георгий Седов.

Выходец из рыбацкой семьи, офицер военно-морского флота, действительный член Русского географического общества, почётный член Русского астрономического общества, Седов участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач, устья реки Кары, Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья реки Колымы и морских подходов к ней, Крестовой губы.

В 1914 году он организовал экспедицию к Северному полюсу, во время которой умер, не достигнув заявленной цели – было пройдено примерно 200 километров из необходимых 2 000.

* * *

«Для меня сцена, экран – это кафедра, с которой надо нести людям что-то». 80 лет назад родился актёр театра и кино Юрий Назаров. Юрий Владимирович снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, в числе которых – «Андрей Рублёв», «Адъютант его превосходительства», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Освобождение»,

«Красная палатка», «Егор Булычов и другие», «Горячий снег», «Зеркало», «Маленькая Вера».

Просмотров всего: 5

#здоровье #история #кино #культура #праздники

распечатать

Алексей Воскобойников