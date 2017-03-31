Пропавший благовещенец Игорь Китаев вернулся домой

В Благовещенске нашелся пропавший Игорь Китаев. Молодой человек, которого искали больше трех недель, сам вернулся домой. По информации амурского следственного управления, парень здоров, никаких преступлений в отношении него не совершалось.

Как сообщало Амур.инфо, Игорь Китаев 12 апреля утром выехал из дома в Благовещенске на автомобиле Toyota Corolla Axio и пропал. Молодого человека объявили в розыск. До настоящего времени никаких сведений о его местонахождении не было. 4 мая пропавший самостоятельно вернулся домой.

Со слов волонтеров, которые также занимались поиском Игоря Китаева, молодой человек все это время колесил по северным районам Приамурья.

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#происшествия

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Екатерина PL