В России число микрозаемщиков выросло до 5 миллионов человек: обзор прессы

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Доходы обеспеченных россиян увеличились; в России проведут акцию «Снижайте скорость»; символы Победы стали использовать в утилитарных целях – об этом в сегодняшнем обзоре Павла Савинкина, ведущего «Авторадио-Благовещенск».

Полный абзац

Сначала – о чем пишет сегодня главная газета страны. Под заголовком «Богатые не беднеют» в «Российской газете» пишут о том, что доля доходов 20 % самых обеспеченных россиян с начала года увеличилась. Жители страны с самым скромным достатком остались с тем, что имели. Ну, во-первых, они об этом знали и сами, во-вторых, думает обозреватель, если учесть инфляцию, повышение цен на всё и вся, то вряд ли остались с тем, что имели.

Также в номере

Из другого, который называется «Porsche, тормози», читатели узнают, что в России начинается акция «Снижайте скорость». Здесь пишут, что примерно треть смертей на дорогах связана именно с нарушением скоростного режима. Что увеличение средней скорости автомобиля на 1 километр в час влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5 %. А прочитав об этом, все явно подумают, что акция – на то она и акция, чтобы быстро закончиться.

Очень интересно

В «Амурской правде» несколько материалов посвящены Дню Победы – обязательно стоит прочесть публикации Варвары Сияновой и Анны Дёровой – они об участниках войны и детях войны.

А еще здесь рассказывается, о том, как сторож обанкроченной компании «Буреягэсстрой» наварился на миллион рублей, воруя на предприятии арматуру. «Потерял осторожность. Нет, чтобы понемногу и разного… Вы согласны?» – спрашивает Павел Андреевич.

Вам статья

В «Комсомольской правде» он советует обратить внимание на страницу «Картина дня: общество». Там пишут, что в Москве в сети фастфуда появилось блюдо «Клубенёк Победы», а в Краснодаре знаменитый плакат «Родина-мать зовёт!» приспособили для рекламы «рыбной» акции… На бутылках водки появляются георгиевские ленты, а в ночные клубы зазывают эротическими победными гимнастерками.

Название страницы не случайно. Это действительно портрет нашего общества…

Также в номере

Еще в «Комсомолке» есть интервью с Михаилом Обуховым, рассказавшим, что главное для работы на радио – хотеть и «трындеть». От «хотелок» и «трынделок» можно плавно перейти к 10 признакам того, что от бойфренда пора избавляться. Пару Павел Андреевич решил назвать: не оставляет вас на ночь – раз... «Впрочем, пару называть не буду, – решил он. Уже названного хватит, чтобы сказать: "Досвидос!"»

Ну и совершеннейшая страшилка: рассказ жены ангарского Чикатило о счастливой жизни с маньяком.

На посошок

«А и сам вижу, что обзор получается мрачным – навел на вас тоску… Ну так давайте взглянем, есть ли что-нибудь жизнеутверждающее в еженедельнике "Российская газета-Неделя"?» – решил поискать другие новости автор обзора. И нашел: выросло на 25 % число микрозаемщиков. Сейчас таковых – 5 миллионов человек. Задолжали они 90 миллиардов рублей. В перспективе этот долг может вырасти до 340 миллиардов.

«Есть к чему стремиться!» – и с этими словами Павел Савинкин завершил сегодняшний обзор прессы.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова