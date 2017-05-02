В Благовещенске опрокинулся эвакуатор

В четверг вечером, 4 мая, в Благовещенске опрокинулся автомобиль-эвакуатор. О происшествии ИА «Амур.инфо» рассказали очевидцы.

По их информации, ДТП случилось в районе дома № 137 на улице Октябрьской. Эвакуатор был припаркован, когда мимо проезжал грузовой автомобиль «ГАЗ». Грузовик своей будкой зацепил стрелу эвакуатора, который упал набок.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Получить официальный комментарий об аварии на момент публикации не удалось.

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Александр Авдеев