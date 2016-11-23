«Роскосмос» требует от «Дальспецстроя» освободить стройплощадку Восточного и вернуть деньги

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В суд на дальневосточный филиал Спецстроя подала госкорпорация «Роскосмос» и дирекция космодрома Восточный. С подрядчика, выполнявшего работы по строительству первой очереди космодрома, через суд требуют взыскать почти 2,3 миллиарда рублей. Строители должны передать объект заказчику и освободить площадку, сообщают «Известия».

В суде стороны встретятся 30 мая. Иск о расторжении государственного контракта в Арбитражный суд Хабаровского края подала дирекция космодрома. Третьей стороной по делу выступает госкорпорация «Роскосмос». Общая сумма судебных претензий к дальневосточному филиалу Спецстроя может превысить 12 миллиардов рублей.

Контракт на строительство промышленной строительно-эксплуатационной базы с компанией «Дальспецстрой» заключили еще 2011 году. Это склады, гаражи, ангары, административные здания, которые находятся за периметром космодрома и напрямую не влияют на стартовую деятельность. Закончить эти объекты подрядчик должен был 30 декабря 2014 года. Но с обязательствами строители не справились. В 2015 году «Дальспецстрой» предлагал отсрочить окончание работ, но «Роскосмос» отказался. Строители и сейчас пытаются решить спор мирным путем, заявили «Известиям» в пресс-службе «Дальспецстроя». Застройщик уже пытался в судах доказать, что причины невыполнения контракта объективные, но эти доводы во внимание не приняли.

Нарушения, выявленные при строительстве космодрома Восточный, привели позже к упразднению Спецстроя. Такое решение принял президент России в декабре 2016 года, а функции ведомства передали Министерству обороны России.

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Нино Кохреидзе