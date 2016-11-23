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«Роскосмос» требует от «Дальспецстроя» освободить стройплощадку Восточного и вернуть деньги

«Роскосмос» требует от «Дальспецстроя» освободить стройплощадку Восточного и вернуть деньги
Фото: securitymedia.ru

В суд на дальневосточный филиал Спецстроя подала госкорпорация «Роскосмос» и дирекция космодрома Восточный. С подрядчика, выполнявшего работы по строительству первой очереди космодрома, через суд требуют взыскать почти 2,3 миллиарда рублей. Строители должны передать объект заказчику и освободить площадку, сообщают «Известия».

В суде стороны встретятся 30 мая. Иск о расторжении государственного контракта в Арбитражный суд Хабаровского края подала дирекция космодрома. Третьей стороной по делу выступает госкорпорация «Роскосмос». Общая сумма судебных претензий к дальневосточному филиалу Спецстроя может превысить 12 миллиардов рублей.

Контракт на строительство промышленной строительно-эксплуатационной базы с компанией «Дальспецстрой» заключили еще 2011 году. Это склады, гаражи, ангары, административные здания, которые находятся за периметром космодрома и напрямую не влияют на стартовую деятельность. Закончить эти объекты подрядчик должен был 30 декабря 2014 года. Но с обязательствами строители не справились. В 2015 году «Дальспецстрой» предлагал отсрочить окончание работ, но «Роскосмос» отказался. Строители и сейчас пытаются решить спор мирным путем, заявили «Известиям» в пресс-службе «Дальспецстроя». Застройщик уже пытался в судах доказать, что причины невыполнения контракта объективные, но эти доводы во внимание не приняли.

Нарушения, выявленные при строительстве космодрома Восточный, привели позже к упразднению Спецстроя. Такое решение принял президент России в декабре 2016 года, а функции ведомства передали Министерству обороны России.

Просмотров всего: 868

#космодром #космос #происшествия #Циолковский

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Такое впечатление что идёт раздел общака.

    «Обща́к» — на уголовном жаргоне фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества. Существуют две разновидности «общака» — в местах лишения свободы и вне мест лишения свободы. По «воровским законам», взносы в «общак» должны быть добровольными, хотя на практике это требование не всегда выполняется.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Роскосмос типа весь белый и пушистый? А если разобраться, то как заказчик сам накосячил по самое нехочу, а теперь из себя жерству лепит.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    http://bmpd.livejournal.com/2274286.html

  • ay

    ay
    1 час назад

    Такое впечатление, что "Роскосмос" кашу из топора сварил - получил космодром, а теперь ещё и деньги взад требует. Или госкорпорация только за непостроенное требуэ?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Роскосмос тоже надо реорганизовать, много там плохих людей.

    Спецстрой в первую очередь гнали достроить объекты, влияющие на первый пуск. Тот же ПСЭБ, о котором идёт речь, предназначен для размещения вспомогательного персонала. Все силы и средства были направлены на обеспечение пуска. Все об этом прекрасно знают.

    Спецстрою надо было первому подать иск на Роскосмос за несвоевременное предоставление рабочей документации и за остальные косяки гражданина Комарова.

  • Подполковник

    Подполковник
    52 минуты назад

    Позорники

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    39 минут назад

    "Роскосмос" решил отжать всю спецтехнику и по аукциону продать чьему-то сыну, сформировав, тем самым, всю необходимую базу для начальствующего сынка?

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    Чего - то едроботов не слыхать, про благодать, космодром и огромные зарплаты амурчан на космодроме.

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