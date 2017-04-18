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сегодня, 08:26 1

За долги у амурчанина арестовали 84 гаража

За долги у амурчанина арестовали 84 гаража
Фото: vladguard.ru

За долг по кредитному договору у жителя Ивановки судебные приставы арестовали 84 гаража. Взыскателям амурчанин не выплатил более 35 миллионов рублей.

На основании решения суда в отношении жителя Ивановки возбудили 7 исполнительных производств. Гаражи, которые подлежали аресту, находились за пределами села, и за помощью сотрудники районного отделения службы судебных приставов обратились к благовещенским коллегам. На месте они составили акты описи и ареста имущества. Арестованные гаражи оценили в 56,4 миллиона рублей.

Теперь у должника есть 10 дней на обжалование постановления судебного пристава-исполнителя. Если владелец гаражного комплекса не будет оспаривать документ, то гаражи выставят на публичные торги. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности по кредитам, затем другим взыскателям, а также на уплату исполнительского сбора. Оставшуюся сумму перечислят должнику.

«Наложение ареста на имущество должников – один из наиболее эффективных способов взыскания долгов. В апреле амурские судебные приставы произвели 350 арестов имущества должника на общую сумму 119 миллионов рублей. Часть арестованного имущества уже передана на реализацию», – отметил начальник отдела организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП России по Амурской области Андрей Сергеевич Овсеенко.

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#происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    Видимо, простой рабочий со стройки.

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