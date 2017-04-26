Помни и живи: в ОКЦ к 9 Мая поставили спектакль по школьным сочинениям (фото)

На сцене Общественно-культурного центра 4 мая благовещенцам представили большой проект «Помни и живи». Оригинальную литературно-танцевальную композицию поставили по лучшим сочинениям благовещенских школьников. В основу легли истории участников Великой Отечественной войны.

Проект «Помни и живи» стал одним из победителей конкурса муниципальных грантов в сфере культуры и искусств в 2017 году. В постановке приняли участие оркестр «Амур джаз бэнд», студия танца «Траффик», театральная студия «Дебют» и музыкально-творческая студия ART-major.

«Были задействованы не только танцоры, а в первую очередь, ученики благовещенских школ. Перед тем как был поставлен спектакль, они писали сочинения и вспоминали военные истории своих дедушек и бабушек. Эти сочинения и легли в основу спектакля. Мы давно хотели сделать спектакль о войне. И когда объявили о гранте, мы поняли, что все пазлы сложились», – рассказала художественный руководитель студии танца «Траффик» Елена Соловьева.

Всего в оргкомитет проекта поступило более 20 сочинений. Самые яркие фрагменты и сюжетные линии использовали при написании сценария для литературно-танцевальной композиции. Авторов лучших работ наградили на сцене перед началом спектакля.

10-летняя Соня Степанова сыграла роль девочки, которая после смерти матери во время бомбежки, попадает в концлагерь. «Чтобы вжиться в роль, я посмотрела видео про концлагерь. Я не спала несколько дней, было страшно», – делится юная актриса.

Постановка «Помни и живи» собрала в Общественно-культурном центре полный зал. Подробнее о проекте вы можете прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».

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Нино Кохреидзе