Амурский краеведческий музей приглашает на авторские экскурсии на чердак

Фото: museumamur.org

Первая в этом году экскурсия по музейному чердаку Амурского областного краеведческого музея пройдет 5 мая в 19:00. Она будет авторской. Проведет ее куратор проекта – заместитель директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова.

Экспозиция традиционно посвящена истории Благовещенска. И затрагивает сразу несколько периодов развития города. Гостям расскажут о том, что изначально было в здании музея, какие организации и кто в них работал. Благовещенцы узнают о первых владельцах постройки и увидят, как она выглядела несколько сотен лет назад.

Кроме того, будут работать две отдельные экскурсии для организованных групп. На них необходимо записываться заранее. Это «Тайны старого чердака» и «Ожившие картинки старины». Последняя включает в себя интерактив и игровые задания. На нее приглашают не только взрослых, но и детей от 10 лет. А вот «Тайны старого чердака» рассчитаны на ребят постарше. Кстати, тем, кто не успеет попасть на запланированные экскурсии, не стоит расстраиваться. Они могут пройтись по чердаку самостоятельно. Компанию им составит аудиогид, который расскажет все не хуже музейного экскурсовода. Правда, в сокращенном варианте.

12 и 19 мая музей запланировал еще две необычные экскурсии. Благовещенцы смогут прогуляться по чердаку с архитектором. Людмила Чаюн – участник реставрации многих исторических зданий в нашем городе. Она проведет авторские экскурсии по чердаку бывшего универмага торгового дома «Кунст и Альберс». У благовещенцев будет уникальная возможность посмотреть на крышу и здание музея глазами архитектора.

«Планируем выставки современного искусства на чердаке, а также виртуальные выставки. Одна из них будет посвящена семье Эдуарда Ивановича Шеффера – семье архитектора, который построил наше здание. Возможно, будет проведен второй поэтический фестиваль "Стихи под крышей". У нас в прошлом году был замечательный опыт организации этого мероприятия. Планов у нас на это лето достаточно», – рассказала координатор проекта Елена Иванова журналистам информационной службы «Дорожного радио».

На чердаке музея индивидуальных посетителей ждут со вторника по пятницу. Начало экскурсий в 11:00, 17:00. В субботу – в 11:00.

Стоимость экскурсий: для граждан – 300 рублей, для организованных групп – 200 рублей.

Фото: museumamur.org

Просмотров всего: 229

#жизнь #история #культура #туризм

распечатать

Нино Кохреидзе