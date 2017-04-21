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сегодня, 07:06 0

В Благовещенске 5 мая ограничат движение на двух участках дорог

В Благовещенске 5 мая ограничат движение на двух участках дорог
Фото: shipovnik.ua

На ремонт 5 мая с 8:00 закроют участки дороги по улицам Шевченко и Пионерской. Движение ограничат в одном направлении до 20:00. В Благовещенске продолжаются работы по восстановлению элементов благоустройства, поврежденных зимой во время аварийно-восстановительных работ.

Половина проезжей части 5 мая будет закрыта для движения по улице Шевченко на участке от улицы Ленина до Зейской. На Пионерской ремонт будут вести между Зейской и Амурской. Закончить работы дорожники планируют к 20 часам.

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#ЖКХ #транспорт

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