Сто человек в заложниках у пневмонии: история Приамурья

2003 год. 5 мая в Благовещенске выявлен первый заболевший с признаками атипичной пневмонии. Гостиницу «Заря», в которой он жил, закрыли на карантин. На входе дежурил наряд милиции. В здании оставались 100 жильцов, Среди них – 47 китайских граждан. В гостинице провели полную дезинфекцию. Постояльцы гостиницы назвали себя заложниками.

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5 мая 1858 года генерал Муравьёв с двумя канонерскими лодками прибыл в Усть-Зейскую станицу (ныне Благовещенск), куда вскоре приехал айгунский амбань (высший китайский чиновник) с просьбой не откладывать переговоры о разграничении территорий России и Китая, поскольку уполномоченный для этого главнокомандующий Хэйлунцзянской провинции уже прибыл в Айгун.

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5 мая 1915 года газета «Благовещенское утро» опубликовала письмо М.Н. Гондатти, председателя Приамурского комитета по оказанию помощи раненым и увечным, больным воинам и их семьям, с благодарностью амурскому отделу за сбор значительных денежных сумм и подарков.

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5 мая 1935 года газета «Амурская правда» опубликовала заметку о том, сколько в области печатных изданий. Оказалось, что в Приамурье на тот год политотделы совхозов выпускали 29 газет и 17 многотиражек.

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В этот же день в Амурской области началась подписка на заём «Второй пятилетки» (выпуск третьего года). К 15 часам по предприятиям Благовещенска она составила 1 125 272 рубля, к 23 часам – 2 049 115 рублей.

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5 мая 1936 года вышел первый номер «Амурского железнодорожника». Газета сообщала амурчанам о «беспримерном в истории железнодорожного транспорта рейсе эстафетного поезда Сковородино – Москва, участники которого обратились с письмом «к великому машинисту локомотивов революции, вождю народов товарищу Сталину и железному наркому товарищу Л. М. Кагановичу». Участники эстафеты «провели поезд по маршруту длиной в 7,5 тысячи километров одним паровозом, с высокой скоростью без захода в депо, без единой аварии, без единой отцепки». Газета просуществовала 23 года. И в 1959 году, когда слились в единое целое Амурская и Забайкальская железные дороги, «Амурский железнодорожник» объединился с газетой «Забайкальская магистраль».

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В 2005 году 5 мая в Благовещенске прошёл областной фестиваль вкусной и здоровой пищи. Его цель – повышение профессионального мастерства и престижа профессии повара и кондитера. Соревновались 17 участников из многих районов области, некоторые были в военной форме. На столах, помимо обычной посуды, лежали армейские фляжки и котелки.

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В Амурской области снова появился собственный музей связи. 5 мая 2009 года «Дальсвязь» открыла постоянную экспозицию, на которой представила больше 400 экспонатов. Среди них старые телефонные коммутаторы с ручным переключением абонентов, таксофоны 60-х, 80-х и 90-х годов, телефонные справочники, фотографии и даже карта амурских линий связи 1948 года, которая была секретной и копировать которую строго запрещалось. Многие экспонаты перешли в экспозицию из прежнего музея, существовавшего на предприятии 10 лет и закрытого в 2006 году.

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5 мая 2012 года в Тыгде начали бурить скважины под сваи первого дома. В посёлке планировали возвести 56 одноквартирных, 15 двухквартирных и несколько многоквартирных домов. При пожаре 20 апреля в Тыгде сгорели 83 дома и 40 нежилых строений, без крыши над головой осталось более 300 человек.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина