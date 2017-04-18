В МГУ создадут группу спутников для контроля космических угроз

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Ученые МГУ им. Ломоносова планируют создать орбитальную группировку спутников, которые будут контролировать космические угрозы. Такая идея у ученых возникла после работы со спутником «Ломоносов», который запустили в прошлом году с космодрома Восточный. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

«Опыт, полученный в результате работы со спутником "Ломоносов", позволил нам выступить с инициативой создания группировки, которая будет состоять как минимум из трех спутников. Мы рассчитываем создать эту группировку в течение трех-пяти лет. Главной ее задачей станет контроль космических вызовов и угроз», – рассказал профессор НИИ ядерной физики МГУ Сергей Свертилов.

О планах ученых журналистам рассказали на научно-техническом совете самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Помимо спутника класса «Ломоносов», в группировку войдут два малых спутника типа «Аист» или «Татьяна». Они позволят ученым изучать явления, связанные с радиацией в околоземном пространстве и с астероидной опасностью.

Спутник «Ломоносов», запущенный с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года, регистрирует процессы, связанные со взрывом сверхновых звезд.

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Нино Кохреидзе