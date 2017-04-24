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сегодня, 21:13 0

Программа переселения из аварийного жилья в 2017 году не закончится

Программа переселения из аварийного жилья в 2017 году не закончится
Фото: kaluganews.ru

Президент страны Владимир Путин поручил правительству и регионам ввести постоянный механизм переселения из ветхого и аварийного жилья. Такая система должна заработать с 2019 года. До этого периода в России продлят работу фонда ЖКХ, сообщает РИА «Новости».

Вопрос расселения граждан из ветхого и аварийного фонда обсудили на заседании Государственного совета РФ под руководством президента страны Владимира Путина. В нем принимает участие губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Поручаю правительству совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу фонда Жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более что проект закона проработан и он готов», – сказал Путин на заседании Госсовета.

По темпам расселения аварийного фонда от плановых показателей отстают 20 регионов России. Программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, должна была завершиться к 1 сентября 2017 года. Всего в нее вошло 11,4 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда.

В Приамурье программа переселения реализуется с 2013 года. Наш регион вошел в число субъектов с наибольшей площадью аварийного жилья. Для выполнения показателей, утвержденных Минстроем России на 2014–2017 годы субъекту необходимо расселить аварийный жилищный фонд площадью 324,1 тысячи квадратных метров.

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#губернатор #жизнь #ЖКХ #политика

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