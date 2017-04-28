Абитуриентов приглашает российско-китайский университет

Фото: msuinchina.org

Набор открывает совместный российско-китайский Университет МГУ и Пекинского политехнического университета в Шэньчжэне. Прием электронных заявлений уже начался. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

«Ключевая задача уникального проекта, поддержанного лидерами России и Китая, — подготовка на основе самых востребованных и современных образовательных программ МГУ имени М.В.Ломоносова "трехязычных" (русский, китайский и английский) молодых специалистов, способных внести достойный вклад в развитие экономики Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, в рамках проекта лидеров России и Китая ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути», – сообщается на официальном сайте российско-китайского университета.

Абитуриентов набирают на очное обучение по программам бакалавриата: «Русский язык и литература», «Прикладная математика и информатика», «Химия, физика и механика материалов» и «Экономика». В год обучение в российско-китайском университете студентам обойдется в 40 000 юаней. Столько стоит само обучение, без учета проживания и трат на учебную литературу. Ознакомиться с условиями поступления можно на сайте msuinchina.org.

Главное требование к поступающим – знания китайского языка на уровне не ниже HSK 4. На таком уровне языком владеют выпускники специальных языковых школ. Студенты нового университета должны свободно общаться на общие темы и понимать собеседника.

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#вузы #Китай

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Нино Кохреидзе