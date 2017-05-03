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сегодня, 19:47 0

В День Победы в Белогорске раздадут 5 тысяч порций каши

В День Победы в Белогорске раздадут 5 тысяч порций каши
Фото: krestianin.ru

Полевую кухню в Белогорске развернут военнослужащие 35-й Армии. Такие точки запланированы в нескольких районах города. Три установят на площади им. 30-летия Победы, две в горпарке, и еще одну для ветеранов в сквере за кинотеатром «Россия».

Для полевой кухни уже закупили 665 банок тушенки, 225 килограммов гречки, 36 килограммов масла, 5 килограммов соли, а также по 15 килограммов моркови и лука. К традиционному угощению желающим предложат горячий чай и хлеб.

В местах раздачи каши постараются создать атмосферу полевой кухни военных лет. Военные повара будут одеты в форму образца 1941 – 1945 годов.

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#Белогорск #военные #праздники

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