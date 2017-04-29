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сегодня, 19:28 0

В Белогорске из аварийного жилья в новые квартиры переселили 60 семей

В Белогорске из аварийного жилья в новые квартиры переселили 60 семей
Фото: regnum.ru

В 2017 году в Белогорске из аварийного жилищного фонда необходимо расселить 474 семьи. 60 квартир уже сдали. Люди переехали в благоустроенное жилье в двух новостройках.

Программа переселения из аварийного жилищного фонда в Белогорске реализуется с 2013 года. В первые три года на территории Белогорска расселили 788 квартир. План на этот год – 474 квартиры, находящиеся сейчас в аварийном жилищном фонде.

В мае власти планируют приобрести 3 квартиры в селе Томичи, 9 квартир в Белогорске, 15 купят в селах Пригородное и Возжаевке.

«Подключены все механизмы, позволяющие скорейшим образом переселить жителей области в комфортабельное жильё. Уже создан реестр готового жилья в регионе. При помощи него Амурское ипотечное агентство совместно с муниципалитетами подбирает жильё. Согласно планам, с начала реализации программы до конца года в регионе общая площадь аварийного жилья, из которой будут расселены амурчане, должна составить порядка 185 тысяч квадратных метров», – заявил губернатор Приамурья Александр Козлов.

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#Амурская осень #Белогорск #губернатор

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